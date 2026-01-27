Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, sus primeros refuerzos del 2026

El Xeneize logró sobre el final del mercado de pases la contratación de dos futbolistas de jerarquía.

Hoy 21:34

Boca oficializó en la previa a su segundo partido en el Torneo Apertura las incorporaciones de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, los dos primeros refuerzos del Xeneize en el actual mercado de pases.

El mediocampista llegó desde Estudiantes a cambio de una cifra cercana a los 6 millones de dólares por el 80% del pase, en una operación que además incluyó el préstamo de Brian Aguirre al conjunto platense. Ascacíbar, capitán y referente del Pincha, se suma para reforzar una zona clave del equipo.

Por su parte, Ángel Romero arribó en condición de libre tras su paso por Corinthians y repetirá el camino de su hermano Óscar, quien tuvo un exitoso ciclo con la camiseta azul y oro. De esta manera, Boca suma experiencia internacional y jerarquía ofensiva sin costo de transferencia.

Durante la presentación, Juan Román Riquelme les dio la bienvenida en conferencia de prensa: “Desearle muchísima suerte a Ángel, que la pase bien como lo hizo su hermano, y a Santi desearle mucha suerte, creo que la familia está contenta y eso es muy importante”, expresó el presidente, antes de cederles la palabra a los futbolistas.

Romero destacó el significado personal de su llegada: “Es un lugar muy especial. Es un club exigente. Es un sueño. Óscar ya lo hizo y me faltaba a mí poder vivir este momento”, recordó, y agregó: “Hoy comienza mi historia y quiero hacerlo de la mejor manera para dejar mi nombre”.

Ascacíbar, en tanto, remarcó su identificación con Boca y reveló un detalle de la negociación: “Mi sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad”, aseguró, y confesó sobre el interés de River: “Con el paso de los días estaba cada vez más seguro de estar acá. Quería venir. A River no quería ir”.

Ambos futbolistas ya se entrenaron con sus nuevos compañeros, aunque no fueron convocados para el partido del miércoles ante Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Apertura. Todo indica que podrían debutar en la jornada siguiente frente a Newell’s, en la Bombonera.