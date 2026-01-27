Confirmaron la negativa a la eximición de prisión y avanza el traslado de Ramiro Petros a Santiago del Estero

Un tribunal confirmó una resolución del juez Sergio Guillet que impide la eximición de prisión del imputado. La defensa anunció que recurrirá la medida, mientras se prepara el operativo de traslado desde Buenos Aires.

Hoy 18:51

La Justicia resolvió este martes mantener firme la negativa a conceder la eximición de prisión a Ramiro Petros, una decisión que permite avanzar con su traslado a Santiago del Estero, donde deberá quedar a disposición de los tribunales locales.

La definición se produjo durante una audiencia judicial, en la que el tribunal interviniente avaló la resolución adoptada a fines de 2025 por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, descartando los argumentos presentados por la defensa del imputado.

Durante la jornada, los abogados Josefina Arges y Diego Lindow reiteraron cuestionamientos al trámite de la causa y sostuvieron que el proceso presenta vicios de nulidad. No obstante, el planteo fue rechazado y los letrados adelantaron que acudirán a una instancia superior para intentar revertir la medida.

Con el escenario judicial definido, organismos de seguridad y autoridades judiciales comenzaron a coordinar el dispositivo necesario para concretar el traslado de Petros, quien se encuentra detenido en Buenos Aires desde el pasado domingo, luego de arribar al país procedente de Estados Unidos.

La decisión judicial marca un avance significativo en la causa, que entra ahora en una fase procesal decisiva, con el imputado próximo a quedar formalmente bajo la órbita de la Justicia santiagueña.