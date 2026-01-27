La guerra de Rusia y Ucrania se encamina al mayor número de bajas militares desde la Segunda Guerra Mundial

Un estudio del CSIS advierte que el conflicto ya acumula cerca de 1,8 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos entre ambos bandos.

Al ritmo actual, el número total de solados rusos y ucranianos fallecidos, heridos o desaparecidos desde el comienzo de la guerra podría llegar a los dos millones el próximo otoño, según datos publicados este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El estudio indicó que casi 1,2 millones de soldados rusos y cerca de 600.000 soldados ucranianos murieron, resultaron heridos o están desaparecidos. Esto elevaría la cifra total de bajas de ambos países a casi 1.8 millones, que previsiblemente alcanzará los 2 millones este año.

Según el CSIS, ninguna gran potencia sufrió un número de bajas o muertes ni siquiera cercano a estas cifras en ningún conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que a su juicio pone de manifiesto el declive de Rusia como potencia.

"Están pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas", apuntó el centro sobre el rol del Kremlin.

Este último recuento se da después de las reuniones entre ucranianos y rusos el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ambas partes esperan celebrar nuevas reuniones en este mismo formato trilateral en los próximos días.

El estudio también señaló una lentitud notable de los avances de las fuerzas rusas en el campo de batalla, citando por ejemplo la ofensiva en Pokrovsk, en Donetsk, donde los rusos conquistaron territorio a una velocidad media de 70 metros por día.

Desde enero de 2024 Rusia habría conquistado menos del 1.5 % del territorio ucraniano.

El CSIS advirtió además de un deterioro sostenido de la economía rusa, con una caída de la producción industrial y datos de inflación que se mantienen altos. "Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría", sentenció el estudio.

La guerra también ha tenido un fuerte impacto en los civiles. De acuerdo con los observadores de Naciones Unidas, en 2025 hubo más muertes de civiles en Ucrania que en cualquier otro año, excepto 2022.

Más de 2.500 civiles murieron y alrededor de 12.000 fueron heridos el año pasado, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU ha verificado cerca de 15.000 muertes de civiles desde 2022, aunque es probable que el total sea "considerablemente mayor".

Este martes, Moscú bombardeó instalaciones energéticas de Ucrania y un tren que llevaba 200 pasajeros, en la región de Járkov. Entre los dos ataques murieron 11 personas y decenas resultaron heridas, según informaron las autoridades ucranianas.

"No existe ni puede existir ninguna justificación militar para matar a civiles en un vagón de tren", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram.

Zelenski dijo que el último bombardeo socavó los esfuerzos de paz y pidió a los aliados que aumenten la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra.

"Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia que aún está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", escribió.

La región de Odesa, en el sur, fue atacada por unos 50 drones rusos, según las autoridades locales. Los cuerpos de tres personas fueron hallados entre los escombros en esta zona, donde también se reportaron unos 30 heridos.

La empresa energética privada DTEK indicó que las fuerzas rusas provocaron daños "enormes" en sus instalaciones.

Los drones dañaron "decenas de inmuebles residenciales" y "una iglesia, un jardín de infantes, un liceo y un gimnasio", precisó el gobernador Kiper.

En el este, una bomba alcanzó la ciudad de Sloviansk por la mañana y mató a una pareja de unos 40 años e hirió a su hijo de 20, según la Fiscalía de la región de Donetsk.

También hubo bombardeos en la región de Zaporiyia, en el sur, donde murió un hombre que estaba en su casa; y en la de Jersón, también en el sur, falleció otra persona.

La compañía pública de gas Naftogaz afirmó que una de sus plantas en el oeste del país fue alcanzada por los ataques, por quinta vez este mes.