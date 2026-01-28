Morena Beltrán cruzó a Horacio Pagani por sus comentarios machistas: “Me dan un poco de penita”

La joven hizo su estreno como comentarista en el Torneo Apertura, pero el histórico periodista desató la polémica con una frase repudiable.

Hoy 02:20

El debut de Morena Beltrán como comentarista en el Torneo Apertura quedó envuelto en polémica luego de que Horacio Pagani realizara un comentario machista al aire que generó un fuerte repudio en redes sociales y en el ambiente del periodismo deportivo. Lejos de esquivar el tema, la joven periodista respondió con firmeza y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó.



En los últimos años, la presencia femenina ganó cada vez más espacio en los medios deportivos, y Beltrán se convirtió en una de las principales referentes de esta transformación. Tras su estreno en el rol de comentarista, Pagani lanzó una frase que fue ampliamente cuestionada: “No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”.

Ante estos dichos, Morena recogió el guante y fue contundente. “Entiendo, pero tampoco votábamos en un momento, tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a un ser humano ganados. No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino”, expresó.

En diálogo con Urbana Play, la periodista profundizó su postura y apuntó al impacto que este tipo de discursos puede tener en quienes recién comienzan: “Cuando escucho declaraciones así, me dan un poco de penita. Y lo lamento más por las chicas que están empezando, que no están tan curtidas o que están dando sus primeros pasos”.

En ese sentido, remarcó que ella hoy se siente preparada para enfrentar este tipo de situaciones: “A mí, por suerte, me agarra armada, segura de lo que hago. Esto es lo que quise hacer siempre, mi vocación”.

Beltrán también señaló que, si bien el periodismo deportivo sigue siendo mayoritariamente masculino, se trata de una realidad que está cambiando: “Entiendo que en proporción haya más hombres que mujeres, pero es una tendencia que va cambiando, sin dudas”.

Además, reconoció que los dichos de Pagani le generaron decepción personal: “Que me diga esto Horacio, la verdad lo lamento. Es alguien a quien admiro, con quien crecí viéndolo, riéndome, y que fue una referencia para mí”.

Sin embargo, marcó distancia entre el personaje mediático y sus expresiones recientes: “Evidentemente lo de él no es un personaje. En el último tiempo ha dicho cosas sin filtro que no son cómodas de escuchar. Y lo lamento por él. Lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió”.

Finalmente, Morena volvió a poner el foco en las nuevas generaciones: “A mí me agarra súper armada, pero hay pibas de 17 o 18 años que leen estas cosas y se sienten muy mal. Tener esta discusión hoy es tristísimo”.

Qué dijo Horacio Pagani sobre Morena Beltrán

“El fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino. No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”, sostuvo el periodista, y cerró: “No les tiene que gustar, tienen que entender del juego”.