Revelan los primeros detalles de la investigación por la muerte de un enfermero en Minneapolis

Según un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional, dos agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon contra Alex Pretti, pero no indicó que el enfermero hubiera empuñado un arma durante el incidente. Aumenta la tensión en Estados Unidos.

Mientras la Casa Blanca aceleró este martes su estrategia de control de daños para desactivar la crisis desatada por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis, un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el tiroteo reveló en la noche del martes que dos agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon contra Alex Pretti el sábado pasado, pero no indicó que el enfermero hubiera empuñado un arma durante el incidente.

Según un comunicado enviado a algunos miembros del Congreso por el DHS, que proporciona nuevos detalles oficiales del caso que conmocionó a Estados Unidos, el informe indica que un agente gritó repetidamente “¡tiene un arma!”, antes de que otros dos oficiales dispararan mientras forcejeaban con el manifestante en el suelo. La revelación es resultado de la investigación inicial del sector de responsabilidad profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la fuerza que actuó en ese operativo en Minneapolis.

Esa oficina de la CBP es la que normalmente lleva a cabo investigaciones internas de mala conducta tras incidentes con disparos, y fue distribuida al Congreso según lo estipula la ley. El informe presenta una cronología detallada de los hechos basada en las grabaciones de las cámaras corporales y la documentación de la agencia.

“El personal de la CBP intentó detener a Pretti. Este se resistió a los intentos del personal y se produjo un forcejeo”, dice el informe, citado por medios norteamericanos. “Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó varias veces: ‘¡Tiene un arma!’”, detalló.

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock 19, reglamentaria de la CBP, y otro agente también disparó su pistola Glock 47, reglamentaria de la CBP, contra Pretti”, amplió. Pretti recibió varios disparos y fue declarado muerto media hora después, a las 9.32 (hora local), en el Centro Médico del Condado de Hennepin, según el comunicado.

Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que supervisaba la operación en Minneapolis en ese momento, sugirió que Pretti había querido “masacrar” a los agentes, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que había “cometido un acto de terrorismo interno”.

El caso, de impacto nacional y que desató fuertes presiones políticas sobre el gobierno, llevó al presidente Donald Trump a tomar medidas para desescalar el conflicto, mientras la tensión social sigue latente en las calles.

Luego de asumir el control de las operaciones federales en Minneapolis por orden expresa del mandatario norteamericano, el zar de su política fronteriza, Tom Homan, se reunió este martes con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz. El líder republicano consideró que la situación iba “muy bien”.

“El gobernador se reunió con Homan y reiteró las prioridades de Minnesota: investigaciones imparciales sobre los tiroteos de Minneapolis que involucran a agentes federales, una reducción rápida y significativa en el número de fuerzas federales y el fin de la campaña de represalias contra el estado”, señaló en un comunicado la oficina de Walz. “Acordaron la necesidad de un diálogo continuo”, añadió.

Homan también se reunió más tarde con el alcalde Jacob Frey y con el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara. “Tuvimos una conversación productiva. Reiteré que mi principal petición es que la Operación Metro Surge termine lo antes posible”, dijo el jefe de la ciudad.

El nombramiento de urgencia de Homan en reemplazo de Bovino forma parte de una reestructuración más amplia por parte de Trump, ante la creciente preocupación de algunos de sus asesores de que la crisis afecte aún más la imagen presidencial, justo en un año clave en el que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio en las elecciones de medio término, el 3 de noviembre próximo.

Homan reportará directamente a la Casa Blanca, después de que Bovino fuera criticado por afirmar que Pretti planeaba “masacrar” a los agentes, una descripción que los análisis de los videos del incidente refutaron.

“No se puede entrar con armas [a una protesta]. No se puede hacer eso”, dijo Trump este martes en los jardines de la Casa Blanca, antes de partir a Iowa, en referencia a Pretti. El enfermero ya había sido desarmado y reducido antes de recibir el primer disparo. “Fue un incidente muy desafortunado”, completó el presidente.

En medio del revuelo a escala nacional de la crisis en Minneapolis, una nueva encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la aprobación de la política migratoria de Trump –que fue una de sus principales banderas en la campaña electoral de 2024– cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, hace un año. Una mayoría de los estadounidenses afirmó que la represión contra la inmigración llegó demasiado lejos.

Solo el 39% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump en materia migratoria, frente al 41% de principios de este mes, mientras que el 53% la desaprobó, según el sondeo. En febrero, a poco de haber asumido, esas cifras estaban invertidas, con 50% de respaldo versus 41% de rechazo. Ese giro explica también los motivos de Trump para cambiar el curso de su estrategia en Minnesota.