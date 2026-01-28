Trump habló de una nueva “armada” estadounidense rumbo a Irán y presionó por un acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que más buques militares se dirigen hacia el país de Medio Oriente y expresó su expectativa de que Teherán acepte un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una "armada" adicional de buques militares navegaba hacia Irán y expresó su esperanza de que el país acepte un acuerdo.

"Hay otra hermosa armada flotando encantadoramente hacia Irán ahora mismo, así que ya veremos", dijo Trump en un mitin en el estado de Iowa, en el medio oeste de Estados Unidos, según un informe de la agencia Xinhua.

Asimismo, el mandatario norteamericano añadió: "Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez. Tendrían un país".

Un día antes, el grupo de ataque de los portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado en Oriente Medio en medio de tensiones por los disturbios en Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

En tanto, no estaba claro si Trump se refería al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln o a otro grupo de ataque de portaaviones.