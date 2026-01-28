Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ENE 2026 | 26º
X
Mundo

Trump habló de una nueva “armada” estadounidense rumbo a Irán y presionó por un acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que más buques militares se dirigen hacia el país de Medio Oriente y expresó su expectativa de que Teherán acepte un acuerdo.

Hoy 09:09

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una "armada" adicional de buques militares navegaba hacia Irán y expresó su esperanza de que el país acepte un acuerdo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Hay otra hermosa armada flotando encantadoramente hacia Irán ahora mismo, así que ya veremos", dijo Trump en un mitin en el estado de Iowa, en el medio oeste de Estados Unidos, según un informe de la agencia Xinhua.

Asimismo, el mandatario norteamericano añadió: "Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez. Tendrían un país".

Un día antes, el grupo de ataque de los portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado en Oriente Medio en medio de tensiones por los disturbios en Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

En tanto, no estaba claro si Trump se refería al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln o a otro grupo de ataque de portaaviones.

TEMAS Donald Trump Irán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba lo aguantó y consiguió un empate en su visita a Atlético Tucumán
  2. 2. Tras una persecución, secuestran más de 113 kilos de marihuana y detienen a cinco personas
  3. 3. Las lluvias no dan tregua en Tucumán y crece la preocupación por inundaciones y evacuaciones en el sur provincial
  4. 4. Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: mostró al aire los escalofriantes mensajes con fotos de un arma
  5. 5. Mendoza: murió el joven que se había tirado a un canal para rescatar a su hermano en medio de la tormenta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT