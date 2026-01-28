El Presidente devolverá la custodia del sable corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo

La emblemática pieza pasará del Museo Histórico Nacional a ser tutelada en la unidad militar de Palermo

Hoy 10:22

A partir del próximo 7 de febrero, el histórico sable corvo que perteneció al General Don José de San Martín cambiará de tutela oficial, al regresar a la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, luego de su actual custodia, por más de una década, en el Museo Histórico Nacional (MHN), en San Telmo, cercano a Parque Lezama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este cambio de tutela se llevará a cabo luego del acto oficial que tendrá lugar en el Municipio de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, por el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, al cual se cursó la invitación formal al presidente Javier Milei, quien será el responsable de entregar la reliquia histórica a sus nuevos custodios, según consta en la información municipal.

La invitación que enviaron a Presidencia

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Por su parte, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, confirmaron a Infobae que esto tendrá lugar luego de “la firma del decreto, por parte del Presidente de la Nación, el cual tendrá la fundamentación y el informe técnico respectivo”, aunque aún no definió la fecha exacta de la firma presidencial pero se descuenta que será anterior al día del acto en Santa Fe.

El proceso de traspaso está orientado, según consta en el borrador del decreto, a asegurar la “correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional. Devolverles a los suyos lo que es propio”.

La interpretación jurídica sobre el futuro del sable fue explicada por voceros cercanos al ministro de Cultura, Leonardo Cifelli: “Que el Estado garantice su custodia y conservación. La interpretación es jurídica, razonable y de buena fe” y agregaron que desde la Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, que firmará el informe técnico del decreto, se acompaña la medida“.

Sable corvo de San Martín

Custodia con antecedente histórico

El protagonismo del Regimiento de Granaderos en esta custodia no es reciente: desde 1967, mediante decreto, la unidad resguarda el sable forjado para el Libertador. Pero ahora, el acto constituye una restitución del criterio firmado el 24 de mayo de 2015, por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien le otorgó la tutela al Museo Histórico Nacional.

En la fundamentación oficial se aclaró que la sede tiene relevancia histórica: “No se trata de un ámbito ajeno al patrimonio cultural ni de un espacio sin valor histórico”, puntualizaron desde Cultura de Nación, ya que el cuartel de Granaderos es Monumento Histórico Nacional. Además, las fuentes remarcaron: “Se ubica al Sable en el ámbito institucional que históricamente tuvo su custodia y que está directamente vinculado a su creador y a su función simbólica original”.

En cuanto a las implicancias para el Museo Histórico Nacional, desde Cultura resaltaron: “dicha institución posee una reserva invaluable de gran valor histórico que puede ser exhibida y seguirá abriendo sus puertas como siempre a todos los argentinos”.

Los actos en Santa Fe

Paralelamente, ya se anunció el cronograma para homenajear el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, batalla que significó el bautismo de fuego del Regimiento bajo el mando de José Francisco de San Martín.

Los eventos iniciarán el martes 3 de febrero, con el izamiento de banderas en la Plaza San Martín – Pino Histórico – Campo de la Gloria a las 9 y un homenaje a los caídos en el Cementerio Conventual.

Para el 6 de febrero, la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín y, a las 21.30, junto al Regimiento de Granaderos a Caballo, encabezará la ceremonia del cambio de guardia en el Convento San Carlos Borromeo.

Finalmente, en el acto oficial del sábado 7 de febrero a las 19 en el Campo de la Gloria, se formalizará la entrega, por parte del Presidente, del sable corvo al Regimiento y tendrá lugar un desfile cívico militar.