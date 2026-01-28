Video: se hizo el distraído, abrió la puerta de una camioneta y robó una mochila con $300.000

El ilícito ocurrió sobre calle La Plata, entre Salta y Jujuy. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local y es investigado por la Justicia.

Hoy 10:42

Un robo ocurrido a plena luz del día quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia. El hecho se produjo ayer, martes, cerca de las 18 horas, sobre calle La Plata, entre Salta y Jujuy, cuando un delincuente aprovechó un descuido para sustraer una mochila del interior de una camioneta.

Según la denuncia, el damnificado es un joven emprendedor que se dedica a la venta de iPhones. En la mochila robada llevaba cargadores, auriculares, documentación personal —DNI y carnet de conducir—, tarjetas de crédito y una suma aproximada de 300.000 pesos en efectivo.

De acuerdo con el registro fílmico, el malviviente observa previamente la situación, estaciona su motocicleta cerca de la camioneta Fiat Strada, finge estar distraído y, en cuestión de segundos, abre una de las puertas del vehículo para llevarse la pertenencia y darse a la fuga.

Tras el episodio, la familia realizó la denuncia correspondiente y posteriormente amplió la presentación judicial aportando datos que podrían permitir la identificación del sospechoso. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza el material fílmico para avanzar en la investigación.