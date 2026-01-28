Lucas Victoriano fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Quimsa

El tucumano de 48 años regresa a la Liga Nacional tras su paso por España y vuelve a la Fusión, donde ya trabajó como asistente en la temporada 2016/17.

Hoy 12:15

Quimsa confirmó oficialmente a Lucas Victoriano como nuevo director técnico del equipo para lo que resta de la temporada de la Liga Nacional. El entrenador tucumano retorna al básquet argentino luego de su reciente experiencia en la Primera FEB de España, donde dirigió al Palmer Basket Mallorca.

Victoriano, de 48 años, no es un desconocido para la institución santiagueña. En la temporada 2016/17 formó parte del cuerpo técnico de Quimsa como asistente de Silvio Santander, etapa en la que comenzó a consolidar su vínculo con el club.

Tras su paso por Quimsa, Victoriano inició su camino como entrenador principal en Estudiantes de Concordia (2017/18), luego dirigió durante tres temporadas a Regatas Corrientes (2018-2021) y más tarde tuvo un ciclo altamente exitoso en Instituto, donde permaneció cuatro temporadas (2021-2025).

Con el conjunto cordobés conquistó la Liga Nacional 2021/22, la Copa Súper 20, la Súpercopa y la Liga Sudamericana 2023, además de disputar múltiples finales. Justamente, uno de sus hitos más recordados fue la consagración en la Liga 2021/22, venciendo en una ajustada serie final a Quimsa por 3-2.

En su carrera acumula un registro de 218 partidos ganados y 136 perdidos, con una efectividad del 61,6%, números que respaldan su llegada a la Fusión.

La dirigencia de Quimsa decidió el viernes pasado la salida de Leandro Ramella, tras una primera rueda irregular en la que el equipo perdió seis partidos como local. Entre los candidatos a reemplazarlo figuraban Victoriano, Silvio Santander y Gregorio Martínez.

De manera interina, Edgardo "Lato" Santillán se hizo cargo del plantel y logró dos triunfos importantes: primero ante Boca Juniors en Buenos Aires (75-66) y luego frente a Platense, resultados que ayudaron a recuperar confianza antes de la confirmación del nuevo DT.

Finalmente, este martes, la institución cerró la llegada de Victoriano, apostando a un nombre con conocimiento del club y probada capacidad competitiva.

Actualmente, Quimsa se ubica en la 10ª posición de la tabla, con un récord de 12 victorias y 10 derrotas. El próximo compromiso de la Fusión será el lunes 2 de febrero, cuando reciba a Peñarol en el Estadio Ciudad.

Con la llegada de Lucas Victoriano, Quimsa inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar regularidad, escalar posiciones y volver a ser protagonista en la recta decisiva de la Liga Nacional.