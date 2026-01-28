Choque entre un camión y una camioneta dejó herida a una familia santiagueña en Santa Fe

Un fuerte accidente vial se registró este martes por la tarde en Rafaela, cuando un camión con semirremolque chocó contra una camioneta en la que viajaba una familia oriunda de Termas de Río Hondo. El siniestro ocurrió a unos 500 metros de la intersección entre la variante de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 70.

El hecho se produjo alrededor de las 17 y fue protagonizado por una pick-up que circulaba en sentido sur–norte y un camión que avanzaba desde el oeste. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron con violencia, dejando a la camioneta con importantes daños materiales.

En el rodado de menor porte viajaban seis personas, todas santiagueñas, entre ellas dos menores de edad: una niña de 11 años y un bebé de apenas tres meses. Tras el impacto, cinco ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los Bomberos.

El conductor, en tanto, quedó dentro del habitáculo y debió ser asistido por personal de emergencias. Fue inmovilizado con una tabla espinal y extraído con la colaboración del servicio sanitario. Otro adulto y una de las menores fueron trasladados al hospital local para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores, efectivos policiales, Protección Civil, Guardia Urbana y personal del 107. También intervino Gendarmería Nacional por tratarse de una vía de jurisdicción federal. Las autoridades confirmaron que no hubo personas atrapadas.

La circulación no fue interrumpida por completo: el carril norte–sur permaneció habilitado, mientras que en sentido sur–norte se implementó tránsito lento con señalización y paso controlado.

Tras el accidente, la policía notificó a los familiares de los heridos, quienes se disponían a viajar a Rafaela para acompañarlos y organizar su posterior traslado a Santiago del Estero.