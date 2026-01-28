Independiente BBC intentará recuperarse en la Liga Argentina en su visita a Hindú Club

Desde las 21.00, en La Catedral del Básquet de Córdoba, los santiagueños vuelven a tener acción en una nueva jornada de la segunda categoría.

Hoy 09:25

Hindú Club e Independiente BBC se enfrentarán este miércoles por la noche, desde las 21.00, en el estadio La Catedral del Básquet, en Córdoba. El encuentro contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Ariel Rosas y Alejandro Trías, en un cruce importante para la tabla de posiciones.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto cordobés llega con el ánimo en alza luego de cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas con un triunfazo en casa ante San Isidro, el líder de la competencia, el pasado 20 de enero. Ese resultado le permitió a Hindú tomar aire en la lucha por la permanencia: actualmente se ubica 15°, con un récord de 6-11, y mantiene una ventaja de dos victorias sobre el último.

Independiente BBC, en tanto, atraviesa un momento más irregular. El equipo santiagueño perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, y todas esas caídas se dieron en condición de visitante. El duelo de esta noche marcará el cierre de una gira de tres encuentros fuera de casa. En la tabla, el Negro se encuentra 11°, con un balance de 9-11, buscando recuperar solidez y volver a sumar.

Con necesidades distintas pero la misma urgencia de ganar, Hindú e Independiente prometen un partido intenso, en el que cada posesión puede ser determinante.