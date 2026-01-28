Tensión por los operativos contra migrantes en Minneapolis: Trump acusó al alcalde de “jugar con fuego”

Tras la muerte de dos personas a manos de agentes federales, el presidente lanzó una fuerte advertencia a las autoridades locales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al alcalde de Minneapolis, donde dos ciudadanos murieron por disparos de agentes federales de migraciones, que está “jugando con fuego” cuando cuestiona su política migratoria.

Esa ciudad de unos 400.000 habitantes sigue conmocionada por la muerte de Alex Pretti, de 37 años, baleado por agentes de la Policía Fronteriza (CBP), después de que Renee Good, otra estadounidense de la misma edad, muriera a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 7 de enero.

A pesar de que el gobierno de Trump pareció tratar de calmar la tensa situación, el presidente arremetió este miércoles contra el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, quien afirmó el martes en X que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social.

Pero Frey subió la apuesta poco después, nuevamente en X: “El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.