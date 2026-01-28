River cerró la llegada de Kendry Páez y suma una joya ecuatoriana al plantel de Gallardo

Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, sin opción de compra, y se transformó en uno de los movimientos más sorpresivos del mercado.

El mercado de pases sumó este miércoles un capítulo inesperado con la confirmación del arribo de Kendry Páez a River, que este mismo día recibe a Gimnasia por el Torneo Apertura. El juvenil, considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, se pondrá a disposición de Marcelo Gallardo, que suma una variante de talento y desequilibrio para el mediocampo ofensivo.

La llegada del ecuatoriano se concreta mediante un préstamo hasta diciembre de 2026, sin cláusula de compra. Páez vuelve desde Racing de Estrasburgo, donde se encontraba cedido, y ante la decisión de Chelsea de no utilizarlo en lo inmediato, el club inglés le dio vía libre para que gane continuidad en Sudamérica. En Francia disputó 21 partidos y marcó un gol, aunque la cesión fue interrumpida antes de su vencimiento, previsto para agosto de este año.

Cabe recordar que Chelsea invirtió 25 millones de dólares en 2023 para asegurarse a la joya surgida de Independiente del Valle, cuando tenía apenas 16 años. Sin embargo, desde su arribo al fútbol europeo en abril pasado, no sumó minutos oficiales con la camiseta de los Blues, situación que aceleró la búsqueda de un nuevo destino.

En el plano internacional, Páez ya mostró credenciales con la selección de Ecuador: brilló en juveniles (con 7 goles entre Sub-17 y Sub-20) y se consolidó rápidamente en la Mayor, donde acumula 23 partidos, 2 goles y 3 asistencias desde su debut en 2023, bajo la conducción de Sebastián Beccacece. Chelsea conserva una cláusula de repesca a mitad de año, aunque River tendrá derecho de vidriera y, si el rendimiento acompaña, podría extender el préstamo hasta junio de 2027. De no mediar imprevistos, el jugador arribará al país este jueves para firmar su contrato con el club de Núñez.