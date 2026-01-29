Con la ilusión intacta, Estudiantes debuta como local frente a Argentinos Juniors

Tras 41 años, el Celeste vuelve a jugar como local en la Primera División. Este jueves, desde las 21.30, recibe al Bicho.

Hoy 07:05

Por la fecha 2 del Torneo Apertura, Estudiantes de Río Cuarto será protagonista de una jornada histórica cuando enfrente a Argentinos Juniors desde las 21:30 en el Estadio Antonio Candini. El conjunto cordobés vuelve a presentarse ante su gente en la máxima categoría luego de más de cuatro décadas y buscará dejar atrás el traspié del debut. Del otro lado estará el Bicho de La Paternal, que llega entonado tras ganar sobre la hora en su estreno.

El Celeste no tuvo el arranque esperado en su regreso a Primera y cayó 2-0 ante Tigre en Victoria, siendo el único equipo que perdió por más de un gol en la primera jornada. Más allá del resultado, en Río Cuarto confían en hacerse fuertes en casa, con el empuje de su gente y un contexto cargado de ilusión. En la previa del encuentro, además, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de Cristian Lema, defensor central que quedó libre de Boca, como refuerzo de jerarquía.

En tanto, Argentinos Juniors logró un triunfo clave en su debut al vencer 1-0 a Sarmiento de Junín, con un gol agónico de Tomás Molina a los 97 minutos. El equipo de La Paternal dejó atrás rápidamente la eliminación en Copa Argentina y mostró carácter para sumar de a tres. Además, el partido marcó el debut en Primera del japonés Ryoga Kida, delantero cedido por Nagoya Grampus, una de las apuestas del club para esta temporada.

Con un estadio que promete estar colmado y un clima especial por el regreso a la élite, Estudiantes de Río Cuarto intentará escribir una nueva página dorada en su historia. Argentinos, con mayor rodaje en la categoría, buscará imponer su experiencia, en un duelo que mezcla presente, ilusión y mucha carga emotiva.