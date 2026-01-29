Pronóstico del tiempo: jueves caluroso y húmedo, con probables chaparrones en las primeras horas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con elevada humedad, cielo parcialmente nublado y temperaturas que volverán a superar los 30 grados.

Luego de un miércoles agobiante, marcado por un 85% de humedad, este jueves 29 de enero de 2026 se presentará nuevamente con condiciones típicamente estivales. Según informó en su página oficial el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se descartan chaparrones aislados durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana.

De acuerdo al organismo, la inestabilidad podría hacerse sentir de manera puntual en el arranque del día, aunque con el correr de las horas el tiempo tendería a mejorar. Para el resto de la jornada se espera cielo parcialmente nublado, con altos porcentajes de humedad que mantendrán la sensación térmica elevada.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé una mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados, por lo que se recomienda extremar cuidados ante el calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar atención a posibles actualizaciones del pronóstico ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.