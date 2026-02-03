Añatuya: una mujer fue rescatada y su pareja detenida tras atacar a la policía con cuchillo

Un joven de 25 años, bajo los efectos del alcohol, mantuvo cautiva a su pareja en el Barrio Campo Rosso y agredió a los uniformados antes de ser reducido.

03/02/2026

En las primeras horas de este martes, una escena de terror se vivió en la ampliación del Barrio Campo Rosso de Añatuya. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 25 años mantuvo cautiva a su pareja, Celina Bravo (29), en su vivienda sobre la calle Gobernador Barraza, sometiéndola a violencia física.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Departamental 13 encontraron a Cristian Alejandro Leguizamón, de 25 años, empuñando un cuchillo de carnicero de 25 centímetros. El agresor intentó atacar a los policías e inmediatamente huyó hacia la vegetación del barrio.

La persecución fue intensa: los agentes Hoyos y Ávila intentaron dialogar sin éxito, mientras que el Cabo 1° Avaca y el Agente Salvatierra lograron acorralar y reducir a Leguizamón, quien arrojó el arma antes de ser esposado. Según el parte oficial, se encontraba en un estado de ebriedad avanzado, lo que complicaba su coordinación.

Durante el traslado al hospital local, la madre y la hermana del detenido protagonizaron un altercado frente al personal de salud al intentar impedir que fuera ingresado.

La víctima fue puesta a salvo y trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde confirmó los hechos y declaró que Leguizamón también se autolesionó frente a ella con el cuchillo.

El caso quedó bajo la supervisión de la Oficial Ayudante Damaris Montenegro, en la Comisaría 4° de la Mujer.