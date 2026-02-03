Obras Públicas de la municipalidad trabaja en la reparación de la calle Juan Felipe Ibarra del barrio Autonomía

Las autoridades continúan con el mantenimiento de la red vial urbana.

En la continuidad del plan de mantenimiento de la red vial urbana, la Dirección de Obras Públicas realiza tareas de reparación en la calle Juan Felipe Ibarra del barrio Autonomía.

El personal comenzó con la demolición de las áreas dañadas con hundimientos y el retiro de los escombros para la preparación de la subrasante y el posterior relleno con hormigón.

De esta manera, quedará restituido el nivel que permite la normal circulación de los vehículos y el adecuado escurrimiento de las aguas de lluvia, optimizando la seguridad y la mejora de la superficie para el tránsito.

El hormigón que se emplean en estos operativos son elaborados íntegramente en la planta del Obrador Municipal con la utilización de maquinaria específica como minicargadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones con batea.