Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
Locales

Obras Públicas de la municipalidad trabaja en la reparación de la calle Juan Felipe Ibarra del barrio Autonomía

Las autoridades continúan con el mantenimiento de la red vial urbana.

03/02/2026

En la continuidad del plan de mantenimiento de la red vial urbana, la Dirección de Obras Públicas realiza tareas de reparación en la calle Juan Felipe Ibarra del barrio Autonomía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El personal comenzó con la demolición de las áreas dañadas con hundimientos y el retiro de los escombros para la preparación de la subrasante y el posterior relleno con hormigón.

De esta manera, quedará restituido el nivel que permite la normal circulación de los vehículos y el adecuado escurrimiento de las aguas de lluvia, optimizando la seguridad y la mejora de la superficie para el tránsito.

El hormigón que se emplean en estos operativos son elaborados íntegramente en la planta del Obrador Municipal con la utilización de maquinaria específica como minicargadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones con batea.

TEMAS Barrio Autonomia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT