Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
Locales

El tiempo para este jueves 5 de febrero en Santiago del Estero: probables tormentas para la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con altas temperaturas y probabilidad de lluvias, algunas localmente fuertes, especialmente hacia el cierre del día.

Hoy 01:53

Este jueves 5 de febrero, Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 27°C, mientras que la máxima trepará hasta los 39°C, en una de las jornadas más sofocantes de la semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará mayormente nublado a parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones prácticamente nula. Sin embargo, con el correr de las horas la situación comenzará a desmejorar: por la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40%.

El panorama se tornará más complejo durante la noche, cuando el SMN advierte la posibilidad de tormentas fuertes, con chances de lluvias que ascienden al 70-100%. Además, la humedad se mantiene elevada, en torno al 55%, con vientos del sector noreste a unos 13 km/h, lo que incrementará la sensación térmica durante gran parte del día.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT