El tiempo para este jueves 5 de febrero en Santiago del Estero: probables tormentas para la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con altas temperaturas y probabilidad de lluvias, algunas localmente fuertes, especialmente hacia el cierre del día.

Hoy 01:53

Este jueves 5 de febrero, Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 27°C, mientras que la máxima trepará hasta los 39°C, en una de las jornadas más sofocantes de la semana.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará mayormente nublado a parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones prácticamente nula. Sin embargo, con el correr de las horas la situación comenzará a desmejorar: por la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40%.

El panorama se tornará más complejo durante la noche, cuando el SMN advierte la posibilidad de tormentas fuertes, con chances de lluvias que ascienden al 70-100%. Además, la humedad se mantiene elevada, en torno al 55%, con vientos del sector noreste a unos 13 km/h, lo que incrementará la sensación térmica durante gran parte del día.