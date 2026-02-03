Rentas informó que hasta el 28 de este mes está disponible el pago anual adelantado con descuentos

Desde el organismo dependiente de la Municipalidad de la Capital informó los detalles para acceder a los beneficios.

03/02/2026

La Dirección general de Rentas de la Municipalidad de la Capital informa que se encuentra habilitado, hasta el 28 de febrero próximo, el pago anual adelantado con un 10% de descuento general y del 40% de descuento para los contribuyentes que se encuentren al día.

También está vigente la posibilidad de acceder al beneficio especial para jubilados y pensionados con descuentos del 50 al 80%; para personas con discapacidad con un 80% de descuento; para empleados, municipales, jubilados y pensionados municipales con un 50% de descuento y para veteranos de guerra y hogares bajo la línea de indigencia con un 100% de descuento, abonando solamente el FAS de $400,00 mensuales.

Se puede descargar los comprobantes de pago por el sistema autogestión o solicitar las boletas a los whatsapp oficiales habilitados 3853021418 / 3855146647 y abonar sus obligaciones mediante transferencia bancaria, pagos por red link, Rapipago, personalmente en sucursales del Banco Santiago del Estero o en Agencia Municipal de Estrategias y Servicios o solicitar un cobrador a domicilio.

Para los contribuyentes con deudas anteriores al año 2026 podrán por sistema autogestión, generar planes de pago que, en caso de ser en una cuota, podrá acceder al beneficio de descuentos de hasta un 20% en capital e intereses.

Rentas de la Municipalidad comunicó que todo pago realizado por transferencia deberá ser informado junto a la boleta que cancela la misma a las casillas de e.-mail recauda@santiagociudad.gov.ar o despachorentas@santiagociudad.gov.ar