Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Olímpico sufrió una dura derrota ante Peñarol en el Vicente Rosales

El Negro bandeño que venía de ganar en Junín cayó 87 a 74 ante el Milrayitas por la Liga Nacional de Básquet.

04/02/2026

Olímpico no pudo en La Banda y volvió a tropezar ante Peñarol por 87 a 76 en el Vicente Rosales, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto marplatense marcó diferencias desde el inicio con un parcial de 10-0 que expuso las dudas del local. Falta de ideas, apresuramientos y malas decisiones ofensivas condicionaron a Olímpico, que recién encontró algo de oxígeno con el ingreso desde la banca de Ascanio y Montero, aportando energía y mayor intensidad. Sin embargo, un par de triples de Thornton y Armand frenaron la reacción para cerrar el primer cuarto 20-13 a favor de la visita.

En el segundo segmento, Olímpico mejoró y llegó a pasar al frente aprovechando el envión del cierre anterior. No obstante, la efectividad perimetral de Armand y la buena conducción de Basualdo permitieron a Peñarol recuperar el control del juego e irse al descanso largo arriba 45-37.

Tras el entretiempo, el equipo marplatense volvió a golpear con una rotación profunda y respuestas desde la banca, estirando la diferencia hasta los 15 puntos (62-47). Olímpico no logró reaccionar pese a tener tiradores en cancha, mientras que Thornton fue clave anotando y asistiendo para sostener la ventaja y cerrar el tercer cuarto 69-56.

En el último período, el local ajustó en defensa y encontró puntos desde el perímetro con Vieta, lo que le permitió meterse nuevamente en partido y quedar a tiro en los minutos finales (76-72). Sin embargo, un oportuno triple de Guerra terminó de inclinar la balanza y selló el triunfo de Peñarol, que cerró el juego con autoridad para imponerse 87 a 76.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT