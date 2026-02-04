Olímpico sufrió una dura derrota ante Peñarol en el Vicente Rosales

El Negro bandeño que venía de ganar en Junín cayó 87 a 74 ante el Milrayitas por la Liga Nacional de Básquet.

04/02/2026

Olímpico no pudo en La Banda y volvió a tropezar ante Peñarol por 87 a 76 en el Vicente Rosales, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

El conjunto marplatense marcó diferencias desde el inicio con un parcial de 10-0 que expuso las dudas del local. Falta de ideas, apresuramientos y malas decisiones ofensivas condicionaron a Olímpico, que recién encontró algo de oxígeno con el ingreso desde la banca de Ascanio y Montero, aportando energía y mayor intensidad. Sin embargo, un par de triples de Thornton y Armand frenaron la reacción para cerrar el primer cuarto 20-13 a favor de la visita.

En el segundo segmento, Olímpico mejoró y llegó a pasar al frente aprovechando el envión del cierre anterior. No obstante, la efectividad perimetral de Armand y la buena conducción de Basualdo permitieron a Peñarol recuperar el control del juego e irse al descanso largo arriba 45-37.

Tras el entretiempo, el equipo marplatense volvió a golpear con una rotación profunda y respuestas desde la banca, estirando la diferencia hasta los 15 puntos (62-47). Olímpico no logró reaccionar pese a tener tiradores en cancha, mientras que Thornton fue clave anotando y asistiendo para sostener la ventaja y cerrar el tercer cuarto 69-56.

En el último período, el local ajustó en defensa y encontró puntos desde el perímetro con Vieta, lo que le permitió meterse nuevamente en partido y quedar a tiro en los minutos finales (76-72). Sin embargo, un oportuno triple de Guerra terminó de inclinar la balanza y selló el triunfo de Peñarol, que cerró el juego con autoridad para imponerse 87 a 76.