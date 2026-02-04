¿Qué pasará con las miles de iguanas “invasoras” que quedaron paralizadas por el frío en Miami?

La inusual baja de temperaturas generó que numerosos reptiles inmovilizados cayeran de árboles. Pero no han muerto: expertos explican el futuro de los miles de ejemplares recolectados.

04/02/2026

Las imágenes mostraron iguanas inmovilizadas tendidas en el pasto y en las aceras debajo de los árboles luego de una caída de temperatura en Florida.

Reuters pudo verificar la ubicación de los videos mediante los edificios, la disposición del estacionamiento, los árboles, un puente y una masa de agua que coincidían con las imágenes de archivo y de satélite. La fecha de grabación de los videos se verificó mediante los metadatos del archivo original.

El clima frío prolongado puede hacer que los reptiles y anfibios, incluidas las iguanas verdes invasoras, entren en un estado de letargo en el que pierden temporalmente el control muscular, parecen “congelados” e incluso pueden caerse de los árboles, dijo la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida en una publicación en su sitio web.

Las iguanas verdes fueron introducidas accidentalmente como polizones en buques de carga y se consideran una especie invasora. Pueden pesar hasta 7,5 kg (17 libras) y medir más de 1,5 metros (5 pies) de largo.

Pierce Kennamer, fundador y presidente de IggyTrap, dijo que él y sus empleados recolectaron alrededor de 1.500 iguanas inmovilizadas en el condado de Broward.

La sugerencia de Florida

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recibió más de 2.000 de estos animales.

“Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 1 y 2 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario”, indicó la Comisión en sus redes sociales.

El aviso llega después de que el director ejecutivo del FWC, Roger Young, reportó el lunes más de 2.000 iguanas recibidas por el frío récord de Florida, donde Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia, con temperaturas cercanas a cero y nieve que llegó al sur del estado.

“Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y miembros del público pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario”, indicó el FWC en un comunicado.

Aunque el organismo defendió que estos reptiles son “invasivos”, como otras 600 especies no nativas en el estado, y tienen “impactos adversos en el ambiente de Florida y su economía”, también recordó que las legislaciones estatales prohíben a las personas poseerlas o transportarlas.

También pidió a las personas no llevar a estas iguanas congeladas a su casa u oficina, al explicar que pueden recuperarse “más rápido de lo que piensan” del frío, por lo que después “actúan de forma defensiva con sus largas colas que usan como látigo y garras y dientes afilados”.

El fenómeno refleja los estragos del frío en Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de congelamiento que incluyeron al condado de Miami-Dade, con temperaturas récord cercanas a cero, además de nieve en costas del centro y sur de Florida, como Cape Coral, Tampa y Sarasota.