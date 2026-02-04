El Municipio de La Banda repudia enérgicamente el robo de cables en distintos sectores de la ciudad

Desde el municipio se informa que estos hechos delictivos afectan el funcionamiento de servicios esenciales.

04/02/2026

En particular, se ha registrado el robo de 120 metros de cables en el semáforo ubicado en calle 7 y 25 de Mayo de la ciudad de La Banda, por tercera vez en la misma zona, afectando la circulación vehicular y la seguridad de los transeúntes.

Por otra parte, recordamos que desde este organismo, se ha denunciado el robo de 90 metros de cable de alumbrado público en varios sectores de la avenida Belgrano, donde empresas trabajaban en conjunto con el municipio para reponer luminarias. Este hecho afecta a gran parte de la población, que queda sin luz debido a estos robos reiterados.

El Municipio ha realizado las denuncias pertinentes ante la justicia y continúa trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Por lo que se reitera a través de este comunicado, se repudia enérgicamente estas acciones que atentan contra la calidad de vida de los vecinos de La Banda.