Nediani visitó el avance del operativo de mejoramiento integral del barrio San Fernando

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio San Fernando donde se está ejecutando, desde el comienzo de esta semana, un operativo integral de limpieza, iluminación y mejoramiento de calles.

04/02/2026

En la mañana del miércoles, el intendente Nediani recorrió las calles del populoso barrio San Fernando donde el municipio comenzó a dar respuesta a los pedidos realizados por los vecinos.

En este sentido, se realizaron trabajos de nivelación, colocación de base estabilizada, reposición de luminarias, limpieza y desmalezamiento de numerosos espacios públicos.

Al respecto, Nediani señaló: "En esta mañana las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos a través de los obradores San Fernando, Dorrego y San Carlos están trabajando juntos en un operativo integral para mejorar las condiciones generales de este barrio.

Todo esto en el marco de una época estival complicada en la que en menos de dos meses llovió 320 milímetros dificultando un poco los trabajos de mantenimiento de las calles y también del desmalezamiento de los espacios públicos, en esto pedimos la comprensión y el acompañamiento de los vecinos ya que nos encontramos trabajando arduamente para que estos operativos integrales puedan llegar a todos los barrios de la ciudad en la medida de que las condiciones climáticas nos lo permitan”, finalizó Nediani.

Por su parte, la presidente de la Junta Vecinal N° 049 del barrio San Fernando, Elsa Orellana, manifestó: “Les pedimos a todos los vecinos que cuiden la limpieza del sector, el camión recolector pasa en los días y horarios establecidos y de igual manera las personas irresponsables tiran la basura en los terrenos baldíos, y lo es peor muchas veces en los espacios verdes, esto genera un gran malestar, malos olores y proliferación de alimañas y mosquitos”.