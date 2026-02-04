Ingresar
La Academia de Folclore “Juan Saavedra” tiene abiertas sus inscripciones para el ciclo 2026

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda iniciaron las clases del taller de danzas folclóricas argentinas dictado por la “Academia Juan Saavedra”, a cargo de los profesores Cristian Melian y Paola Romero.

04/02/2026

Las mismas tendrán lugar en las instalaciones de la Casa del Bicentenario ubicada en avenida Besares y Garay los martes y jueves a partir de las 19.30hs.

Esta prestigiosa academia es dirigida por los profesores Cristian Melian y Paola Romero, y durante 30 años de trayectoria ha cosechado importantes logros a nivel local, provincial y nacional.

La academia trabaja con bailarines de diferentes edades que se integran a los siguientes grupos: infantiles desde los 4 años, adolescentes, juveniles y adultos.

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender danzas tradicionales, estilizadas, Malambo, fantasía en boleadoras, bombo, poncho y espectáculo en general.

