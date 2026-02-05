Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Central Argentino vs. General Paz Juniors se jugará sin público visitante

La definición de la Región Centro del Torneo Regional se jugará solo con hinchas locales en el estadio Osvaldo Juárez. La ida fue 3-2 para el equipo cordobés y la serie está abierta.

Hoy 22:15

No habrá público visitante de General Paz Juniors en el partido revancha frente a Central Argentino, correspondiente a la final de la Región Centro del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en el estadio Osvaldo Juárez, donde únicamente podrán asistir simpatizantes del conjunto local, en una decisión vinculada al operativo de seguridad.

La medida fue comunicada en la previa de un cruce que genera enorme expectativa en Santiago del Estero. La serie llega caliente tras el 3-2 en Córdoba, resultado que dejó a los cordobeses con ventaja mínima, pero con la llave completamente abierta. Central Argentino necesita ganar para revertir la historia y sueña con hacerlo empujado por su gente.

Se espera un estadio colmado por hinchas locales que buscarán jugar su propio partido. La final de la Región Centro entra en su capítulo decisivo y Central Argentino tendrá la obligación de ir al frente, en una noche que puede quedar marcada en la historia del club.

TEMAS Club Central Argentino

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el parque: una bebé de 4 meses terminó con fractura de cráneo tras ser golpeada con una piedra
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. El tiempo para este jueves 5 de febrero en Santiago del Estero: probables tormentas para la noche
  4. 4. Pornografía infantil: imputaron al profesor por "descargar, almacenar y difundir" videos
  5. 5. Pedido de liberación, avance fiscal y prisión preventiva: el complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT