Central Argentino vs. General Paz Juniors se jugará sin público visitante

La definición de la Región Centro del Torneo Regional se jugará solo con hinchas locales en el estadio Osvaldo Juárez. La ida fue 3-2 para el equipo cordobés y la serie está abierta.

Hoy 22:15

No habrá público visitante de General Paz Juniors en el partido revancha frente a Central Argentino, correspondiente a la final de la Región Centro del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en el estadio Osvaldo Juárez, donde únicamente podrán asistir simpatizantes del conjunto local, en una decisión vinculada al operativo de seguridad.

La medida fue comunicada en la previa de un cruce que genera enorme expectativa en Santiago del Estero. La serie llega caliente tras el 3-2 en Córdoba, resultado que dejó a los cordobeses con ventaja mínima, pero con la llave completamente abierta. Central Argentino necesita ganar para revertir la historia y sueña con hacerlo empujado por su gente.

Se espera un estadio colmado por hinchas locales que buscarán jugar su propio partido. La final de la Región Centro entra en su capítulo decisivo y Central Argentino tendrá la obligación de ir al frente, en una noche que puede quedar marcada en la historia del club.