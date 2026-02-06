Ingresar
El grupo Delay se presenta en Casinos del Sol con un show de clásicos de los 80 y 90

El recital será este sábado 7 de febrero a partir de las 23 horas en la confitería totalmente renovada de Casinos del Sol, en Belgrano Sur 750.

06/02/2026

El grupo Delay brindará un recital en vivo este sábado 7 de febrero, a partir de las 23 horas, en Casinos del Sol, ubicado en avenida Belgrano Sur 750. La propuesta promete una noche cargada de música y nostalgia, con un recorrido por los grandes clásicos de las décadas del 80 y 90.

El show se desarrollará en la confitería totalmente renovada del casino, que ofrece un ambiente climatizado y un espacio ideal para disfrutar de la música en vivo. Delay interpretará un repertorio pensado para el público que disfruta de los hits que marcaron época y siguen vigentes en la memoria colectiva.

Además del espectáculo musical, quienes asistan podrán probar suerte en los juegos de paño, como ruleta, póker, black jack, dados, punto y banca, y conocer la novedosa ruleta electrónica de última generación, que cuenta con pozo acumulado.

Desde la organización recordaron que la sala de máquinas funciona en el horario de 09:30 a 05:00, mientras que los juegos de paño están habilitados de 20:00 a 04:00, ofreciendo múltiples opciones de entretenimiento durante toda la noche.

De esta manera, Casinos del Sol propone una velada que combina música en vivo, diversión y entretenimiento, con el show de Delay como principal atractivo del sábado.

