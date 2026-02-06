Se viene otra noche del Clodomira Activa con zumba, folclore y cuarteto

Con el objetivo de promover la vida saludable se invita a los vecinos de todas las edades a participar de las clases abiertas y gratuitas de zumba, a cargo de Rocío Zabala.

06/02/2026

Con enorme expectativa, las autoridades de la Dirección de Cultura de la Municipalidad anunciaron las propuestas artísticas para el tercer fin de semana del programa Clodomira Activa, que se desarrollará el próximo domingo, desde las 20, en el Centro Cultural La Estación.

También harán una nueva presentación los integrantes de la Academia de Folclore Corazón Santiagueño, con un amplio despliegue de danzas típicas, a cargo de experimentados bailarines y también de jóvenes exponentes que a través de la danza defienden y mantienen vivas las tradiciones.

Además, para que todo el mundo pueda bailar y divertirse, se presentarán en el escenario Gaby Majin y La Ke Suena, que llevarán lo mejor de su repertorio para sellar una velada que promete ser tan exitosa como las anteriores.

Habrá también juegos infantiles, feria de emprendedores, sector gastronómico, entre otras atracciones.

El programa Clodomira Activa es impulsado por el intendente Daniel Ruiz como un espacio de confraternidad entre los vecinos de esta ciudad y de toda su área de influencia, como parte de las propuestas para estas vacaciones de verano.