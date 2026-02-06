Violento arrebato en el barrio Centenario: le robaron la cartera cuando subía a su auto

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en calle Paraná al 400. El delincuente abrió la puerta del vehículo, le arrancó la cartera a la víctima y escapó a pie.

06/02/2026

Un hecho de inseguridad se registró alrededor de las 10 de la mañana de este viernes en el barrio Centenario, donde una mujer fue víctima de un violento arrebato cuando salía de su domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió sobre calle Paraná al 400, cuando la damnificada se disponía a subir a su automóvil. En ese momento, un delincuente se aproximó al vehículo, abrió la puerta y le arrancó la cartera, que terminó cayendo al piso tras el forcejeo.

En el interior del bolso la mujer llevaba pertenencias personales, billetera, teléfono celular y documentación, entre otros elementos de valor.

Tras concretar el robo, el autor del hecho se dio a la fuga a pie, corriendo por la zona, sin que hasta el momento se informaran detenciones.

La situación fue puesta en conocimiento de la Policía, que trabaja en la identificación del sospechoso y en la recolección de datos que permitan esclarecer el hecho.