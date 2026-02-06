Ingresar
Realizaron una teleconsulta pediátrica desde el Hospital de Monte Quemado con especialistas del Cepsi

El Hospital Zonal de Monte Quemado llevó adelante una teleconsulta médica con la OCD Telesalud del Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), en el marco del fortalecimiento de la atención sanitaria a través de herramientas digitales.

06/02/2026

La consulta se realizó a un paciente pediátrico del barrio Porvenir de la ciudad, quien fue evaluado por especialistas del Servicio de Neurología del Cepsi mediante el consultorio en línea, permitiendo analizar su evolución clínica y realizar el ajuste del tratamiento terapéutico correspondiente.

Desde el sistema de salud destacaron que esta modalidad de atención representa un importante avance en el seguimiento y monitoreo a distancia de pacientes, especialmente para aquellos que se atienden habitualmente en hospitales del interior y requieren la intervención de centros de mayor complejidad y referencia.

La implementación de la teleconsulta posibilita optimizar tiempos, reducir traslados y garantizar un acceso más equitativo a especialidades médicas, fortaleciendo la calidad del servicio sanitario. En este sentido, remarcaron que el uso de la plataforma de Telesalud permite acercar una mejor atención médica a niños y niñas de toda la provincia, consolidando una red de salud más integrada y eficiente.

