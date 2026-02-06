El papá de Agostina Páez habló tras la liberación en Brasil: “Fue un día muy duro, sentí mucha impotencia”

Mariano Páez contó en Noticiero 7 cómo vive estos minutos posteriores a la liberación de su hija.

En exclusiva con Noticiero 7, el papá de Agostina Páez relató los momentos de extrema tensión que vivió la familia durante la detención de la joven en Brasil y confirmó que en las próximas horas viajará para reencontrarse con su hija y acompañarla. “Voy a viajar a Buenos Aires y de ahí a Río. Voy a acompañarla, sentía impotencia de no poder hacer nada”, expresó conmovido.

“Hoy fue un día muy duro”, recordó Mariano Páez a Noticiero 7. Además, relató el angustiante mensaje que recibió de Agostina: “Papá, me están llevando detenida a la cárcel”, lo que generó una profunda preocupación en toda la familia.

En su testimonio, destacó el acompañamiento del Estado argentino. “Hoy me habló el Canciller y me dijo que todo saldrá bien. Me aseguró que nos iban a acompañar”, señaló. Incluso, contó que intentó tranquilizar a su hija ante el temor de que fuera alojada en una cárcel: “Yo le dije que no creía que la metan presa. Ella me respondió: ‘Papá, son los trámites que tengo que hacer’”. Finalmente, explicó que Agostina fue trasladada al complejo donde se encuentra alojada actualmente.

El padre también resaltó el rol clave de la defensa legal. “El trabajo del doctor Robles ha sido fundamental”, afirmó, y reflexionó sobre la complejidad de enfrentar situaciones legales en el exterior: “Uno se pregunta si conocemos las leyes de 200 países. Sí es obligación ser respetuosa, pero no sabía que el tema del racismo era tan fuerte”.

Por último, expresó el dolor que atraviesa la familia. “Para nosotros es muy doloroso, hay mucha impotencia. Trato de manejar la situación, pero en estos casos se me va de las manos”, confesó. Mientras tanto, señaló que Agostina se mantiene contenida gracias al apoyo constante de la familia y sus amigas, que están en contacto permanente con ella.

