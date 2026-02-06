El abogado de Agostina Páez aclaró su situación procesal en Brasil: seguirá en su domicilio y con tobillera electrónica

El Dr. Sebastián Robles fue entrevistado en Noticiero 7 y brindó detalles del caso de la joven santiagueña.

06/02/2026

El doctor Sebastián Robles, abogado defensor de Agostina Páez, brindó este viernes precisiones clave sobre la situación judicial de la joven en Río de Janeiro. Lo hizo en vivo desde los estudios de Noticiero 7, donde explicó el complejo derrotero procesal que atravesó el caso en las últimas horas y llevó tranquilidad respecto al estado actual de su defendida.

“Desde el primer día Agostina estuvo sometida al proceso, trabajando junto con los abogados”, señaló Robles. En ese marco, explicó que este jueves presentaron un primer hábeas corpus, el cual fue rechazado por la Justicia brasileña bajo el argumento de que no existía una detención ilegal. “Nos centramos en que no hay riesgos procesales ni peligro de fuga”, remarcó el letrado.

Sin embargo, la situación se tornó confusa este viernes. Según relató, al mediodía presentaron un segundo hábeas corpus, también siguiendo recomendación del Dr. Roitman, desde Brasil que acompaña a Agostina; y horas después, la policía se presentó y trasladó a la joven a una comisaría. “Hoy estuvimos muy preocupados, no entendíamos por qué se agravaba la situación”, reconoció Robles. En medio de ese trámite, y cuando se realizaba el ingreso formal, llegó una notificación judicial clave: se revocaba la prisión preventiva y se ordenaba que Agostina regresara al lugar donde estaba residiendo.

Sebastián Robles en Noticiero 7

Actualmente, la joven se encuentra en su domicilio que alquila en Río de Janeiro, aunque continúa bajo medidas restrictivas. “Tiene prohibición de salir del país y debe presentarse todos los días ante el juzgado mientras se analiza el pedido de prisión preventiva”, detalló el abogado, quien además señaló que el sistema procesal brasileño “es muy lento”, lo que extiende los plazos y genera mayor incertidumbre.

Finalmente, Robles confirmó que Agostina seguirá utilizando una tobillera electrónica, como parte de las medidas dispuestas por la Justicia. Pese a ello, insistió en que no existen elementos que justifiquen un agravamiento de su situación procesal y reiteró que la defensa continuará trabajando para que el proceso avance sin vulnerar sus derechos.