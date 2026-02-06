Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 FEB 2026 | 0º
X
Policiales

Violento asalto en barrio España de Termas: lo amenazaron con un cuchillo y le robaron la motocicleta

Un grave hecho de inseguridad se registró en la tarde del viernes en el barrio España de Las Termas de Río Hondo, donde un joven fue víctima de un violento robo a mano armada.

06/02/2026
Foto. Archivo

El episodio ocurrió alrededor de las 13:45 horas, en inmediaciones de calle Juan Manuel de Rosas y Sáenz Peña, cuando la víctima se dirigía a un comercio de la zona.

Según consta en el parte policial, Maciel Elías Toscano Orellana, de 32 años, fue interceptado por un sujeto conocido con el alias “Petete”, quien lo amenazó de muerte mientras empuñaba un cuchillo tipo carnicero.

En medio de la intimidación, el agresor le propinó un golpe en el rostro y posteriormente le sustrajo su motocicleta, una Honda Biz 125 cc de color negro, para luego cargarla en una camioneta tipo Ford F-100 blanca con barandas de madera y darse a la fuga.

Tras el hecho, el damnificado radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Comunitaria N°50, iniciándose de inmediato las actuaciones judiciales.

Tomó intervención el fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso el pedido de secuestro del rodado y la aprehensión del acusado, además de las medidas investigativas para dar con su paradero.

El caso continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades trabajan para recuperar el vehículo sustraído y esclarecer el hecho.

TEMAS Las Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un violento choque frontal en ruta 34 dejó dos heridos de consideración
  2. 2. Argentina, con Marco Trungelliti como pieza central, enfrenta a Corea del Sur por la Davis
  3. 3. El gobierno provincial trabaja en las zonas afectadas por la crecida y los fenómenos climáticos
  4. 4. Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo de importación de carne vacuna argentina en Estados Unidos
  5. 5. Condenaron a 18 años de prisión al ex juez Walter Bento por corrupción judicial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT