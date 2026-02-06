Netflix presentó el tráiler de Parque Lezama, la nueva película de Juan José Campanella

La adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco se estrena mundialmente en la plataforma el 6 de marzo.

Parque Lezama fue, para Juan José Campanella, una obra de teatro y muy exitosa. Pero el director también la veía con otros ojos, con los del cine. Por lo que decidió llevar la historia a la pantalla grande, y con los mismos protagonistas Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Netflix decidió ser parte del proyecto y la incorporará a su plataforma en marzo, luego de que en febrero se estrene en los cines.

Entonces, el filme es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Parque Lezama es el punto de encuentro entre el humor, la amistad y la ternura, reivindicando el acto de hablar con extraños.

Protagonizada por Luis Brandoni (León Schwartz), Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

La comedia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama (la locación real en la que se filmó la película), Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Su recorrido en teatro

Parque Lezama hizo cuatro temporadas. Y al momento de despedirla, Luis Brandoni le dijo a Clarín: "Todo tiene un final en la vida. Y éste queremos hacerlo bien, como se lo merece, a toda orquesta. No queríamos que se deshilachara. Para nosotros se trata de una etapa importante de nuestras vidas, no son sólo funciones. Yo sé que un día la voy a echar de menos".

Y agregó: "Como decía Cunill Cabanellas, el creador del Conservatorio Nacional, 'El ideal del teatro es que el espectáculo no termine cuando baja el telón'. Y eso es lo que pasa con Parque Lezama. A medida que transcurrían las temporadas, bajaba la edad promedio de los espectadores. Y eso sucede cuando hay un boca a boca entre las generaciones. No sé qué dirán cuando la recomiendan, porque creo que cuesta ser explicada".

Eduardo Blanco también recordó a Clarín la magia de la obra teatral, que ahora será película: "En Parque Lezama había algunas funciones mejores que otras, pero el piso también era muy alto. A veces nos parecían flojas a nosotros y a la gente le encantaba".

Parque Lezama es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella quien también es el responsable del guion, y con Muriel Cabeza como productora. A Netflix llegará el 6 de marzo, mientras que en algunos cines "selectos" (como dice la gacetilla de prensa) se estrenará el 19 de febrero.