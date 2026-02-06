Una guitarra de Kurt Cobain y reliquias de los Beatles encabezan una subasta histórica en Nueva York

Las piezas originales prometen venderse en cifras millonarias. Entre los objetos están las guitarras de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

06/02/2026

Instrumentos icónicos, manuscritos originales y piezas únicas de la historia del rock saldrán a subasta el próximo mes en Nueva York, en un evento que promete cifras millonarias. Entre los objetos más destacados se encuentran una guitarra utilizada por Kurt Cobain y varios instrumentos que pertenecieron a The Beatles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los lotes que genera mayor expectativa es la Fender Mustang de 1966 que Cobain tocó en el emblemático tema “Smells Like Teen Spirit”, considerado un himno del grunge. La guitarra forma parte de la valiosa colección del empresario y coleccionista Jim Irsay, integrada por instrumentos y recuerdos fundamentales de la música del siglo XX.

La subasta también incluirá piezas históricas de The Beatles, como el bombo con el logo de la banda utilizado durante su recordada presentación en el programa “The Ed Sullivan Show”, el 9 de febrero de 1964, emisión que fue vista por 73 millones de personas y marcó la irrupción del grupo británico en Estados Unidos.

Además, la colección reúne guitarras de artistas legendarios como David Gilmour (Pink Floyd), Jerry García (The Grateful Dead), Eric Clapton, John Coltrane y Johnny Cash. Entre los objetos más valiosos figuran los manuscritos originales de “Hey Jude”, junto a guitarras que tocaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

David Gilmour

“Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles es la más importante reunida por alguien que no haya sido miembro de la banda”, señaló Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones Privadas e Icónicas de la casa de subastas Christie’s, en declaraciones a la AFP.

Según detalló la especialista, el conjunto incluye cinco guitarras de The Beatles, el primer set de batería Ludwig de Ringo Starr y el piano de John Lennon, en el que compuso varias canciones del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Christie’s estima que la batería podría alcanzar los 2 millones de dólares, mientras que las guitarras rondarían el millón de dólares cada una.

Beatles

Sin embargo, el objeto más valioso de la subasta sería la guitarra de Cobain, que expertos tasan en hasta 5 millones de dólares. “Es una guitarra talismánica para mi generación, que creció con el grunge. Smells Like Teen Spirit fue el himno de esa época”, concluyó Walker.