Sarmiento sumó experiencia en ataque: Enzo Gutiérrez es refuerzo

El delantero chaqueño, con amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, llega para potenciar la ofensiva del plantel.

07/02/2026

Sarmiento de La Banda confirmó la incorporación del delantero Enzo Gutiérrez, un refuerzo de experiencia que llega para fortalecer la zona ofensiva del equipo. El atacante, oriundo de Charata, Chaco, aporta recorrido internacional y presencia de área a un plantel que busca ganar peso en ataque.

Gutiérrez construyó una carrera extensa en el fútbol sudamericano, con pasos por clubes de primera línea. En su trayectoria figuran equipos como Boca Juniors, Rangers, O'Higgins, Universidad de Chile, Palestino, Millonarios, Universitario y Santiago Wanderers, entre otros. Su experiencia en distintas ligas lo convierte en una apuesta fuerte para el frente de ataque.

La llegada del delantero responde a la intención del cuerpo técnico de sumar variantes y jerarquía en los últimos metros. Con gol, movilidad y oficio, Gutiérrez se perfila como una pieza importante para el nuevo armado del equipo.

Sarmiento continúa moviéndose en el mercado con el objetivo de armar un plantel competitivo, y la incorporación del atacante chaqueño marca un paso clave en ese proceso.