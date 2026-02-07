Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Quimsa cayó en el cierre ante Náutico y perdió el invicto en el Ciudad

La Fusión cayó 68-65 en un final ajustado frente al equipo rosarino y dejó su racha positiva como local. Campos fue la goleadora santiagueña.

07/02/2026

Quimsa no pudo sostener la ventaja en los minutos finales y perdió ante Náutico de Rosario por 68-65, resultado que le quitó el invicto en el Estadio Ciudad. El equipo dirigido por Brao tuvo pasajes de buen juego, pero sufrió la efectividad visitante en el cierre y terminó pagando caro algunos errores ofensivos.

En el inicio las locales tuvieron errores en ofensiva mientras que el conjunto de Rosario sacó ventajas con Medrick en el juego interno. Molina y Campos descontaron en la Fusión, pero una bomba de Morell y anotaciones de Sironi pusieron el 21 a 16 para la visita.

El duelo siguió con cuatro minutos erráticos para ambos lados, Gramajo a distancia animó a Quimsa junto a Rojas frente a un Naútico impreciso. Las dirigidas por Brao marcharon al descanso principal arriba 30 a 26 gracias a un doble con falta de Campos.

En el tercero un triple por lado en dos minutos movió el score del encuentro. La visita mejoró con Tamietti y González ante un elenco santiagueño complicado con faltas que logró salir a flote con dos triples de Gramajo. El cierre fue para que las dueñas de casa amplíen diferencias con Traube y Rojas, 50 a 42 con diez minutos por delante.

En el final González con sus triples y Morell lograron poner al frente a Naútico hasta que Gramajo y Campos igualaron todo en 61. Sobre el epílogo se encontró mejor la visita con González para el ajustado 68 a 65. Sofía González fue la destacada con 23 puntos, además de los 11 con 7 rebotes de Selena Medrick y 10 de Milagros Morell, en las santiagueñas 24 para Lorena Campos.

Ambos equipos visitarán a Fusión Riojana, Naútico (dos triunfos y cinco derrotas) este domingo y las santiagueñas (cinco victorias y dos derrotas) el próximo sábado.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La China Suárez recordó qué pasó la última vez que revisó el celular de una de sus parejas: “No me arrepiento”
  2. 2. Añatuya: un motociclista debió ser hospitalizado tras derrapar en Ruta 7
  3. 3. Un Batallón de Amor por Briana: una movida solidaria que fue un éxito y dejó un fuerte mensaje de esperanza
  4. 4. Unicef pidió penalizar como delito la creación de contenido sexual infantil con IA
  5. 5. Dos muertos y un herido tras una avalancha en Italia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT