Quimsa cayó en el cierre ante Náutico y perdió el invicto en el Ciudad

La Fusión cayó 68-65 en un final ajustado frente al equipo rosarino y dejó su racha positiva como local. Campos fue la goleadora santiagueña.

07/02/2026

Quimsa no pudo sostener la ventaja en los minutos finales y perdió ante Náutico de Rosario por 68-65, resultado que le quitó el invicto en el Estadio Ciudad. El equipo dirigido por Brao tuvo pasajes de buen juego, pero sufrió la efectividad visitante en el cierre y terminó pagando caro algunos errores ofensivos.

En el inicio las locales tuvieron errores en ofensiva mientras que el conjunto de Rosario sacó ventajas con Medrick en el juego interno. Molina y Campos descontaron en la Fusión, pero una bomba de Morell y anotaciones de Sironi pusieron el 21 a 16 para la visita.

El duelo siguió con cuatro minutos erráticos para ambos lados, Gramajo a distancia animó a Quimsa junto a Rojas frente a un Naútico impreciso. Las dirigidas por Brao marcharon al descanso principal arriba 30 a 26 gracias a un doble con falta de Campos.

En el tercero un triple por lado en dos minutos movió el score del encuentro. La visita mejoró con Tamietti y González ante un elenco santiagueño complicado con faltas que logró salir a flote con dos triples de Gramajo. El cierre fue para que las dueñas de casa amplíen diferencias con Traube y Rojas, 50 a 42 con diez minutos por delante.

En el final González con sus triples y Morell lograron poner al frente a Naútico hasta que Gramajo y Campos igualaron todo en 61. Sobre el epílogo se encontró mejor la visita con González para el ajustado 68 a 65. Sofía González fue la destacada con 23 puntos, además de los 11 con 7 rebotes de Selena Medrick y 10 de Milagros Morell, en las santiagueñas 24 para Lorena Campos.

Ambos equipos visitarán a Fusión Riojana, Naútico (dos triunfos y cinco derrotas) este domingo y las santiagueñas (cinco victorias y dos derrotas) el próximo sábado.