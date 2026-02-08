Ingresar
Wanda Nara mostró su tratamiento capilar tras los comentarios en redes por su "pelo sucio"

La conductora dio a conocer cómo cuida su cabellera para estar espléndida, pese a que en las redes la viven acusando de tener “problemas de higiene”.

Hoy 18:36

Wanda Nara siempre está en boca de todos. En medio de una nueva contra Mauro Icardi y la China Suárez, volvió a recibir comentarios lapidarios sobre su supuesta falta de higiene y tuvo que salir a defenderse con un video contundente.

Harta de que le comenten que anda desprolija y con “el pelo sucio”, mostró el tratamiento capilar vip con el que se cuida la cabellera. “Estoy probando nutriciones y hoy me hice baño de miel”, escribió junto a una publicación en la que arrobó a una marca, elegida por muchas famosas.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) también recibe mensajes filosos cada vez que se pone su jogging gris melange favorito. La acusaron de no sacárselo ni para meterlo en el lavarropas y varios usuarios hasta le preguntaron a qué huele, ya que se la pasa diciendo que la China Suárez tiene “mal olor”.

Según contó más de una vez, Mauro Icardi no pudo tener intimidad con la actriz la primera vez que se vieron en París porque “apestaba a marihuana”, dato que finalmente fue desmentido por el deportista en las redes.

“Olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado son cada vez más grandes”, sostuvo el rosarino.

