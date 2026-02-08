Preocupación por la salud de Jean Carlos: se descompensó durante un show

El cantante sufrió un episodio cuando estaba por finalizar su presentación en Tanti y fue trasladado de urgencia a un hospital en Córdoba.

Hoy 20:56

Jean Carlos generó preocupación este fin de semana tras sufrir una descompensación mientras se presentaba en el Festival del Cordero Serrano, en la localidad cordobesa de Tanti. El episodio ocurrió cuando restaba apenas una canción para terminar el show.

Según trascendió, comenzó a sentirse mal sobre el final del espectáculo y fue asistido rápidamente por el equipo médico presente en el predio. Minutos después, lo trasladaron en ambulancia al Hospital Domingo Funes, donde quedó internado para realizarle controles y mantenerlo en observación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Al finalizar su presentación en el Festival de Tanti, Jean Carlos sufrió una descompensación. Por indicación médica se suspende el show previsto para esta noche en Unquillo. Se encuentra acompañado, recuperándose; agradece profundamente el cariño y la comprensión de siempre”.