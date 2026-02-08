Ingresar
La Comisión Municipal de Sachayoj fortalece el deporte local con políticas de inclusión y desarrollo comunitario

Desde la gestión de la comisionada María Zerda se impulsa un trabajo sostenido junto a los clubes, promoviendo el deporte como espacio de contención, participación y transmisión de valores.

Hoy 21:41

La Comisión Municipal de Sachayoj viene desarrollando un trabajo sostenido en el fortalecimiento del deporte local, promoviendo y acompañando distintas disciplinas como una herramienta clave para la inclusión social, la formación y el desarrollo comunitario. Desde la gestión de la comisionada María Zerda, se reafirma el compromiso con las instituciones deportivas y con el rol del deporte como espacio de contención y participación.

En el marco de estas políticas, anoche se llevó a cabo un campeonato con la participación de más de 70 equipos en el Polideportivo, con motivo de la celebración del aniversario del Club Funebrero. El evento convocó a numerosos conjuntos de localidades vecinas y se desarrolló en un clima de camaradería y respeto, consolidándose como una jornada deportiva de relevancia a nivel regional.

La iniciativa permitió fortalecer los lazos entre las instituciones y fomentar la participación de jóvenes y adultos, destacando el valor del deporte como herramienta de integración social y promoción de hábitos saludables.

Este tipo de actividades reflejan el crecimiento de los clubes locales y el impacto positivo del trabajo conjunto entre la Comisión Municipal y las instituciones deportivas, contribuyendo al fortalecimiento del espíritu comunitario y a la consolidación del deporte como eje de desarrollo en Sachayoj.

