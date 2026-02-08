Central Argentino no estuvo a la altura, pagó caro su error y quedó eliminado del Regional ante General Paz Juniors

El Poeta se hizo fuerte como visitante y le ganó al Albo por 1 a 0 en el encuentro de vuelta de la final de la Región Centro. Global de 4 a 2 para la visita.

Central Argentino sufrió una derrota durísima como local y quedó eliminado de la final de la Región Centro tras caer 1 a 0 ante General Paz Juniors, 4 a 2 en el global, en el estadio Osvaldo Juárez. Un inicio increíble y trágico sacudió a todos: a los 17 segundos, un error defensivo dejó a Bonet mano a mano con Salvatierra y el delantero no perdonó. El golpe fue inmediato y letal para un equipo que nunca logró acomodarse del todo en un partido que cambió desde el arranque.

El gol tempranero desconfiguró al Albo, que sintió el impacto emocional y tardó en reaccionar. La visita se replegó con la ventaja a favor y apostó a la contra, mientras los bandeños intentaban adelantarse con más empuje que claridad. A los 32 minutos, Díaz se encontró con la pelota y sacó un remate que obligó a una gran respuesta del arquero cordobés, en una de las pocas situaciones claras del primer tiempo.

En el complemento, Ledesma movió el banco y cambió el esquema con los ingresos de Jairo Cáceres y Bruno Padilla, pasando a un 3-2-3-2 decidido a buscar el empate. Central arrinconó a su rival: a los 3 minutos Santillán ensayó una chilena tras un rebote y, un minuto después, Cáceres no pudo darle potencia a un cabezazo claro. El Albo era mejor y a los 24 encontró una ventaja numérica cuando Giménez fue expulsado en la visita tras un manotazo.

Sin embargo, el partido se volvió dramático. General Paz tuvo la chance de liquidarlo a los 32, pero Martínez falló increíblemente tras eludir a Salvatierra. Las ilusiones locales se derrumbaron a los 37, cuando el Albo quedó con uno menos también por una agresión directa. Con empuje y orgullo, pero sin claridad, el Albo fue hasta el final, aunque el resultado no se movió. El sueño de la final se apagó en casa, en una noche que quedará marcada por ese gol relámpago que cambió la historia del partido.