Independiente Rivadavia imparable: venció a Estudiantes en Río Cuarto y sigue con puntaje perfecto

La Lepra mendocina se impuso por 1-0 en Córdoba logrando su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

Hoy 23:42

En el estadio Antonio Candini y por la fecha 4, Independiente Rivadavia venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026.

Tras un primer tiempo con dominio de la visita, la Lepra mendocina rompió el cero con un gol en contra de Juan Antonini. El León del Imperio atacó más los últimos minutos, pero no alcanzó.

De esta manera, los dirigidos por Alfredo Berti mantienen un puntaje ideal con cuatro triunfos (12 puntos) que lo sitúan en la punta de la zona B, mientras que el local aún no pudo sumar de a tres y está último con una unidad.