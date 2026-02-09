Independiente Rivadavia intentará volver a la cima en su visita a Estudiantes de Río Cuarto

Se miden desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini por la cuarta fecha del Apertura.

Hoy 07:02

Estudiantes de Río Cuarto tendrá este lunes, desde las 21.30, una oportunidad clave para empezar a torcer su presente en la Liga Profesional. En el estadio Antonio Candini recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, con la necesidad concreta de lograr su primer triunfo y mirar con menos preocupación la tabla de los promedios. El partido será televisado por ESPN y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

El desafío será exigente: la Lepra mendocina llega como último campeón de la Copa Argentina, es el único equipo que ganó todos sus partidos en este arranque y tiene en Sebastián Villa a su principal amenaza ofensiva. Un rival envalentonado que obligará al León a jugar su partido más sólido del torneo.

El conjunto de Iván Delfino arrastra una campaña corta y pesada: derrota ante Banfield tras una remontada dolorosa, caída previa frente a Tigre y empate contra Argentinos. Apenas un punto en tres fechas que enciende alarmas tempranas. Para colmo, el DT tendrá la baja de Matías Ruiz Díaz, quien sufrió rotura de ligamentos, y es duda Alejandro Cabrera por una molestia muscular.

La gran expectativa pasa por Ramón Ábila. Wanchope, que usará la camiseta 50, tiene muchas chances de integrar la lista de convocados y podría sumar sus primeros minutos oficiales. Su presencia, aunque sea desde el banco, genera ilusión en un equipo que necesita gol y un golpe anímico.

Después de este cruce, Estudiantes visitará a Atlético Tucumán, pero el foco está puesto en el Candini. Es un partido para sumar, para recuperar confianza y empezar a enderezar el rumbo ante un rival que llega encendido.

Probables formaciones

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Matías Valenti y Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané y Nicolás Talpone; Tomás González y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcatto; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.