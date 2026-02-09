Iacobellis palpitó el debut de Central Córdoba en la Copa Argentina: “Tenemos que estar a la altura”

El volante ferroviario habló en la previa del choque de este miércoles ante Gimnasia de Jujuy por los 32avos de final.

Hoy 17:44

En la previa del estreno de Central Córdoba en la Copa Argentina, Marco Iacobellis transmitió confianza y mesura de cara al cruce frente a Gimnasia de Jujuy, que se disputará este miércoles desde las 21.15 en Salta. El mediocampista resaltó el momento del equipo y el impulso anímico que significó la última victoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El equipo muy bien. Fue muy importante el triunfo el otro día. La verdad que el grupo venía muy unido, veníamos haciendo las cosas bien. Creo que este triunfo nos da una fortaleza para encarar lo que viene”, expresó el volante, al remarcar el impacto positivo del resultado reciente.

Iacobellis también subrayó el significado especial que tiene el certamen para el club. “Sabemos que la Copa es muy importante para todos los clubes, pero especial para nosotros. El club ya la logró obtener y vamos por eso, paso a paso, para seguir construyendo el equipo”, afirmó.

Sobre la evolución futbolística, el mediocampista explicó que el crecimiento está ligado al tiempo de trabajo conjunto. “El correr de los partidos, de los entrenamientos y jugar minutos juntos es clave. Somos muchos chicos nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, y eso lleva tiempo, pero ya se empiezan a ver cosas importantes”, señaló.

En el plano personal, Iacobellis contó cómo se siente en esta etapa dentro del Ferroviario. “Me siento muy cómodo. El grupo me dio una buena bienvenida y el cuerpo técnico también. En lo personal, trato de ayudar al equipo donde me toque y seguir sumando minutos”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de trabajar con confianza en un proceso de construcción. “El triunfo ayuda a trabajar de otra manera, con alegría y confianza. Mucho más para nosotros, que estamos en un proceso de conocernos, y la victoria es muy importante”, agregó.

Por último, puso el foco en la exigencia de la Copa Argentina y pidió máxima atención. “Sabemos que la Copa es muy difícil y que el fútbol argentino es muy parejo en todas sus categorías. A los equipos del ascenso les toca jugar con el doble de ganas. Tenemos que estar a la altura, pasar de ronda, no subestimar a nadie y saber que estamos iguales con todos, redoblando esfuerzos”, concluyó.