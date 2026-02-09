Las increíbles vacaciones familiares de María Becerra en Costa Rica: “Qué lugar más mágico, me enamoré”

La cantante disfrutó de días de playa, surf y puro relax en Santa Teresa junto a su familia y su novio, J Rei. Las postales del viaje enamoraron a sus seguidores.

Hoy 19:01

María Becerra hizo una pausa en su intensa agenda y eligió Costa Rica para vivir unas vacaciones soñadas junto a las personas que más ama: su familia y su pareja, J Rei. El destino fue Santa Teresa, una de las playas más buscadas del Pacífico, famosa por su energía surfer, su estilo bohemio y sus paisajes de postal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre mar, arena y atardeceres inolvidables, la artista compartió en redes sociales un verdadero álbum de postales tropicales que reflejan días de descanso, conexión y felicidad absoluta.

Playa, surf y modo relax total

En las imágenes que publicó, se la ve disfrutando del sol con looks súper playeros, bikinis, pareos y una estética relajada que acompaña a la perfección el espíritu del lugar. Caminatas por la orilla, chapuzones en el mar, descanso bajo palmeras y sonrisas genuinas marcan el tono de estas vacaciones.

Pero no todo fue playa: también hubo momentos íntimos en familia, abrazos, risas y escenas simples que muestran que este viaje fue mucho más que turismo. Fue un plan de unión, afecto y tiempo compartido.

“Qué lugar más mágico, me enamoré”

Fiel a su estilo espontáneo, María dejó mensajes cargados de emoción que terminaron de conquistar a sus seguidores.

“La familia en Costa Rica. No puedo pedir nada más. Gracias Dios, gracias vida. Qué lugar más mágico, me enamoré”, escribió en uno de sus posteos.

En otra publicación, sumó una frase que resume el espíritu del viaje: “Pura vida. Costa Rica, te amo. Te voy a extrañar mucho”.

Romance y conexión con la naturaleza

Santa Teresa, con su combinación de selva verde intenso y mar azul profundo, fue el escenario perfecto para que María se mostrara relajada, conectada con el entorno y compartiendo momentos románticos con J Rei, quien también formó parte activa de esta escapada familiar.

Lejos del ruido, las exigencias y el ritmo acelerado del día a día, la pareja apostó por planes simples: tardes eternas de playa, caminatas tranquilas y disfrute sin apuros.

Corazón lleno y energía renovada

Con este “último dumpsito”, como ella misma lo definió, María Becerra dejó en claro que se va de Costa Rica con el corazón lleno. Las imágenes transmiten una sola cosa: una María feliz, agradecida y profundamente enamorada del destino.

Un viaje que fue descanso, familia, amor… y pura vida en su máxima expresión.