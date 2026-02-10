Congresistas de EE.UU. piden “encerrar” a Bad Bunny por supuestas “depravaciones” en el show del Super Bowl

Legisladores republicanos exigieron sanciones contra el artista, la NFL y la cadena NBC, a quienes acusan de difundir contenido “indecente” durante el espectáculo de medio tiempo.

Hoy 18:42

Un grupo de congresistas republicanos de Estados Unidos solicitó este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que aplique duras sanciones contra Bad Bunny, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la cadena NBC, al considerar que el show de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías y “depravaciones innombrables”.

El reclamo fue encabezado por el congresista Randy Fine, representante por el estado de Florida, quien calificó el espectáculo como “ilegal” y pidió multas, revisión de licencias de transmisión e incluso la detención de los responsables.

“Estamos enviando una carta a Brendan Carr, presidente de la FCC, para exigir acciones dramáticas, incluyendo multas y la revisión de licencias de la NFL, NBC y ‘Bad Bunny’. Enciérrenlos”, escribió Fine en sus redes sociales.

El legislador sostuvo que durante la transmisión se utilizaron palabras obscenas que, al ser traducidas al inglés, violarían las normas de la televisión abierta. Además, calificó al show como “suciedad pornográfica”, pese a que durante eventos televisados los artistas suelen omitir o modificar letras explícitas para cumplir con las reglas de emisión.

A las críticas se sumó el congresista Andy Ogles, representante de Tennessee, quien envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por “facilitar una transmisión indecente”.

Según Ogles, la música interpretada por Bad Bunny “glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones”, y sostuvo que millones de niños fueron expuestos a “actos sexuales explícitos”, bailes provocativos y gestos obscenos durante el espectáculo.

“Los niños estuvieron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales gay, mujeres contoneándose de forma explícita y Bad Bunny agarrándose la ingle mientras se restregaba en el aire”, afirmó el legislador al difundir su denuncia en la red social X.

En la misma línea, el congresista Mark Alford, de Misuri, aseguró que los republicanos “ya están investigando” la actuación del artista puertorriqueño, tras analizar traducciones de las letras interpretadas durante el show.

Alford incluso comparó el episodio con el escándalo del Super Bowl de 2004, cuando quedó al descubierto el pezón de la cantante Janet Jackson, y afirmó que “esto podría ser peor”.

“No hablo español fluido, apenas sé preguntar dónde está el baño, pero si estas letras fueron lo que se escuchó en televisión nacional, tenemos muchas preguntas para quienes transmitieron esto”, expresó en una entrevista con el canal conservador Real America’s Voice.

La polémica también fue respaldada por el presidente Donald Trump, quien calificó el show de Bad Bunny como “uno de los peores de la historia” del Super Bowl y una “afrenta a la grandeza” de Estados Unidos.

Por su parte, Brendan Carr, actual presidente de la FCC, ya había generado controversia en el pasado al exigir que los medios se alinearan con la administración republicana. En septiembre de 2025, incluso amenazó con sanciones a la cadena ABC si no castigaba al comediante Jimmy Kimmel por comentarios vinculados al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.