La calidad del semen cayó a la mitad en el mundo: qué señales indican un problema

Expertos advierten sobre el descenso global en la concentración de espermatozoides y explican cómo el color, la densidad y el volumen pueden revelar alteraciones en la salud reproductiva masculina.

Hoy 11:00

En las últimas décadas, la calidad seminal disminuyó a nivel mundial. Expertos advierten que la concentración de espermatozoides se redujo a la mitad, lo que afecta tanto la fertilidad masculina como la salud general del hombre. Reconocer señales visibles, como el color del semen, la densidad y la cantidad, resulta fundamental para valorar el bienestar reproductivo y decidir cuándo consultar a un especialista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Diversos estudios, citados por CuidatePlus, señalan que este descenso se relaciona con factores como el envejecimiento, estilos de vida poco saludables y la exposición a agentes tóxicos. Mayo Clinic destaca que, tras los 50 años, se reduce tanto la cantidad como la movilidad de los espermatozoides, complicando la fertilidad. Por su parte, Fertiltree subraya que las alteraciones en el semen pueden vincularse a problemas de salud más generales.

Interpretar el color, la densidad y el volumen del semen

El aspecto macroscópico del semen ofrece pistas sobre su estado. Según CuidatePlus, el color habitual oscila entre blanco y gris opalescente; si es muy blanco, suele reflejar mayor concentración de espermatozoides y mejor calidad seminal, según el doctor Vicente Badajoz, director de laboratorio de Ginefiv. Por el contrario, un tono transparente puede indicar baja presencia espermática. De acuerdo con Fertiltree, una consistencia “gelatinosa” es característica de un semen sano.

El volumen correcto, según la Organización Mundial de la Salud y citado por el doctor Juan Ignacio Martínez-Salamanca en CuidatePlus, es de al menos 1,4 mililitros. Además, la última edición del manual de la OMS introduce el análisis de fragmentación del ADN espermático y el estrés oxidativo seminal como nuevos biomarcadores para evaluar la fertilidad masculina. Esto refleja la importancia de la calidad seminal más allá de la simple concentración espermática.

Es normal que esta cantidad fluctúe según la abstinencia o la frecuencia de las eyaculaciones. La densidad del semen también varía incluso en la misma persona. Tras una abstinencia breve, puede observarse un semen más acuoso, mientras que una mayor excitación sexual suele incrementar la densidad.

Cuándo consultar y factores que alteran la salud seminal

No obstante, algunos cambios deben motivar una consulta al urólogo. Expertos consultados por CuidatePlus advierten que un color rosado o rojizo sugiere la presencia de sangre, o hematospermia, generalmente asociada a infecciones, inflamaciones o traumatismos.

El doctor Martínez-Salamanca recomienda valorar cualquier cambio persistente, especialmente si el color se vuelve amarillo-verdoso, ya que podría indicar una infección de transmisión sexual, como la gonorrea. Las modificaciones en el color también pueden asociarse a la ingesta de ciertos alimentos, medicamentos, periodos de abstinencia prolongada, envejecimiento o ictericia.

Factores internos y externos inciden sobre la calidad seminal. Tanto CuidatePlus como Fertiltree señalan la importancia de mantener la temperatura testicular entre 2 y 4 grados por debajo de la corporal.

El exceso de calor —por fiebre, uso de saunas, motocicletas o ropa ajustada— puede afectar la producción de espermatozoides. Mayo Clinic y Fertiltree agregan que el consumo de tabaco, alcohol, drogas, la exposición a tóxicos y algunos tratamientos médicos, como la quimioterapia y la radioterapia, resultan perjudiciales. Fertiltree remarca también la influencia negativa del sobrepeso en la salud espermática.

La herramienta diagnóstica fundamental es el seminograma. Según CuidatePlus, este análisis permite evaluar parámetros claves: la concentración de espermatozoides (detección de oligozoospermia), su movilidad y la morfología (astenozoospermia, teratozoospermia). Fertiltree recomienda solicitar un seminograma en caso de dificultad para concebir, ya que es la única forma de confirmar el estado de salud seminal y descartar alteraciones.

Recomendaciones para cuidar la salud reproductiva

Para favorecer y mantener un semen sano, los expertos sugieren hábitos saludables. Mayo Clinic y Fertiltree coinciden en la importancia de una dieta equilibrada, la actividad física moderada, el control del peso y dormir las horas adecuadas. El control del estrés y evitar la ropa ajustada o la exposición continuada al calor son también fundamentales. CuidatePlus insiste en que los factores vinculados al estilo de vida pueden mejorarse mediante la adopción de rutinas beneficiosas.

Aunque el diagnóstico definitivo del estado seminal depende del seminograma realizado por personal especializado, los especialistas indican que un semen con color blanco a gris opalescente, volumen suficiente y textura gelatinosa suele ser señal de salud reproductiva favorable.