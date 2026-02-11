Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso contra la Reforma Laboral

La periodista y presidenta de Periodistas Argentinas realizó una impactante protesta en la Plaza del Congreso para rechazar la eliminación del Estatuto del Periodista incluida en el proyecto de Reforma Laboral.

Este miércoles, la Plaza del Congreso fue escenario de una fuerte acción simbólica: Nancy Pazos apareció encadenada y amordazada frente al Palacio Legislativo como forma de protesta contra la derogación del Estatuto del Periodista, contemplada en la denominada Ley de Modernización Laboral que se debate en el Senado.

La conductora, en su rol de presidenta del colectivo Periodistas Argentinas, encabezó la manifestación acompañada por organizaciones gremiales del sector de prensa. El reclamo apunta específicamente al capítulo de la reforma que propone eliminar normativas históricas que regulan la actividad periodística en Argentina desde hace décadas.

“Sin estatuto no hay periodismo libre”

En diálogo con C5N, tras retirarse las cadenas y la mordaza, Pazos defendió la medida y cuestionó con dureza al Gobierno nacional.

“El periodismo es el faro de la democracia”, afirmó. Y agregó: “Este Gobierno quiere que haya periodistas alcahuetes. Nosotros no vamos a callarnos. Estamos luchando no solo por el gremio, sino por la democracia. Nuestra tarea es que los ciudadanos se informen de lo que el poder de turno no quiere que se sepa”.

Desde las organizaciones de prensa sostienen que la eliminación del Estatuto del Periodista debilitaría derechos laborales específicos de la actividad y afectaría la independencia profesional.

Carla Gaudesi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), aseguró que el reclamo involucra a más de 3.000 trabajadores y advirtió que la reforma no solo impacta en lo salarial, sino también en aspectos centrales del ejercicio periodístico.

Según explicó, sin un marco regulatorio propio, se reduce la protección frente a presiones empresariales o estatales, lo que podría afectar el derecho a la información y la calidad democrática.

Debate en el Senado y vigilia gremial

La protesta se desarrolló mientras avanzaba la sesión en la Cámara Alta durante este febrero de 2026. Con la consigna “Sin estatuto no hay periodismo libre”, las organizaciones mantienen una vigilia para visibilizar un punto del proyecto que —según denuncian— pasó casi inadvertido en el debate general, pero que podría modificar de manera profunda las condiciones en que se produce la información en el país.

El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1944, regula derechos y obligaciones específicas del sector. Su eventual derogación se convirtió en uno de los ejes más controvertidos dentro de la discusión por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.