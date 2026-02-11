Ingresar
La intendente Fuentes recibió a directivos de la Casa D'Italia

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 18:32

La intendente de Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos a miembros de la comisión directiva de la Casa D Italia, representada por su presidente interino, Juan Carlos Storniolo.

También asistieron por la entidad, Adriana Martufi, Patricia Contreras Fulco, Rosa Franzoni y Marcela Mayuli. Mientras que la jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Economía, Anabel Arce.

Durante el encuentro, la Ing. Fuentes y los miembros de la Casa D Italia, fundada en 2002, dialogaron sobre las iniciativas sociales y culturales que tiene la institución para concretar en el transcurso de este año.

La reunión forma parte del programa de diálogo articulado que mantiene la Municipalidad con instituciones, asociaciones civiles y organismos públicos de la ciudad.

