Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 26º
X
Locales

Norma Fuentes visitó la colonia de vacaciones itinerante e inclusiva de Sonckoymanta

La intendente de la Capital estuvo en el Parque del Encuentro.

Hoy 18:38

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la colonia de vacaciones itinerante e inclusiva, organizada por la asociación Sonckoymanta con el apoyo de la Municipalidad de la Capital, durante su visita al Parque del Encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de un espacio de recreación, aprendizaje y contención que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, acercando oportunidades a niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad.

Allí, la Ing. Fuentes dialogó con la presidente de Sonckoymanta, Yanina Toscano, con padres que forman parte de la entidad y profesores, a quienes les transmitió el compromiso de seguir colaborando con el trabajo a favor de las personas con discapacidad. Acompañaron a la jefa comunal, el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; los subsecretarios de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski, y de Gobierno, Diego Brunet, y otros funcionarios.

La modalidad de la colonia de vacaciones itinerante permitió llegar a diferentes lugares culturales de la ciudad como CCB, la plaza Libertad, el Parque Sur, museo interactivo, granja, el Estadio Madre de Ciudades, el parque Mama Antula, entre otros, promoviendo un enfoque de oportunidades para conocer y disfrutar, fortaleciendo el trabajo en redes con diferentes institución públicas .

Entre las actividades desarrolladas están talleres de teatro y expresión corporal, juegos inclusivos, estimulación sensorial, prácticas como cocina y amasado, campamento, actividades en piletas, salidas y experiencias al aire libre.

TEMAS Municipalidad de la Capital Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"
  2. 2. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  3. 3. “Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda
  4. 4. En vivo: el Senado debate este miércoles la reforma laboral y el oficialismo confía en la media sanción
  5. 5. Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT