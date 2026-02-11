Norma Fuentes visitó la colonia de vacaciones itinerante e inclusiva de Sonckoymanta

La intendente de la Capital estuvo en el Parque del Encuentro.

Hoy 18:38

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la colonia de vacaciones itinerante e inclusiva, organizada por la asociación Sonckoymanta con el apoyo de la Municipalidad de la Capital, durante su visita al Parque del Encuentro.

Se trata de un espacio de recreación, aprendizaje y contención que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, acercando oportunidades a niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad.

Allí, la Ing. Fuentes dialogó con la presidente de Sonckoymanta, Yanina Toscano, con padres que forman parte de la entidad y profesores, a quienes les transmitió el compromiso de seguir colaborando con el trabajo a favor de las personas con discapacidad. Acompañaron a la jefa comunal, el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; los subsecretarios de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski, y de Gobierno, Diego Brunet, y otros funcionarios.

La modalidad de la colonia de vacaciones itinerante permitió llegar a diferentes lugares culturales de la ciudad como CCB, la plaza Libertad, el Parque Sur, museo interactivo, granja, el Estadio Madre de Ciudades, el parque Mama Antula, entre otros, promoviendo un enfoque de oportunidades para conocer y disfrutar, fortaleciendo el trabajo en redes con diferentes institución públicas .

Entre las actividades desarrolladas están talleres de teatro y expresión corporal, juegos inclusivos, estimulación sensorial, prácticas como cocina y amasado, campamento, actividades en piletas, salidas y experiencias al aire libre.