Concretarán la caminata de mentoreo de Voces Vitales Cono Sur

Se desarrollará el próximo 14 de marzo en la Capital y otras 36 ciudades argentinas.

Hoy 18:54

El próximo Sábado 14 de Marzo se realizará en la Capital santiagueña y en otras 36 ciudades argentinas, la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales Cono Sur, con el fin de inspirar, conectar y brindar herramientas para que más mujeres generen un impacto positivo en sus comunidades, logrando contextos más diversos y equitativos; con el fin de que haya cada vez más mujeres líderes en el mundo.

La Red de Mujeres Santiagueñas EmpoderarSE, organiza este evento en la provincia con el objetivo de promover espacios de intercambio para fortalecer el liderazgo femenino y generar redes colaborativas.

Para la edición 2026 el lema será "Propósitos en movimiento", buscando que las participantes activen su propósito y se convierta en acción compartida. Con el convencimiento de que cuando las personas se conectan desde el propósito, el impacto se multiplica.

La postulación de la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales Cono Sur, para registrarse como mentora o aprendiz, se la debe realizar ingresando al link https://forms.gle/GQFQBkbsw4eg89zSA hasta el 27 de Febrero.

Para mayor información sobre la Caminata de Mentoreo 2026 se puede visitar el sitio https://sites.google.com/vitalnetwork.org/caminatadementoreo2026/bienvenidaos

o en las redes sociales @VocesVitalesconosur y @red_empoderarse donde se encuentra el formulario de inscripción, o escribir a redempoderarse@gmail.com.

Desde el año 2017 a la fecha, más de 450 mujeres santiagueñas tuvieron la posibilidad de participar e inspirarse, explorando nuevas ideas para poder llegar a cumplir sus objetivos.

Voces Vitales y Red EmpoderarSE a través de la metodología de matchmaking y modelo de liderazgo, crean programas, donde se desarrollan espacios de mentoría, capacitación y networking, con el objetivo de inspirar a líderes de hoy y mañana a sumar su voz. En el Cono Sur ofrecen programas institucionales y a medida, ajustado a la necesidad de cada organización, donde se busca inspirar, conectar y brindar herramientas para generar un impacto positivo en las comunidades.